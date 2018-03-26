За последние четыре года мы слышали несколько вариаций на тему "кто же спас Днепр от русской орды". Даже артхаус кино, снятое в каком-то кабаке, где якобы накормили тысячи людей во время Майдана, посмотрели. Но у меня есть свой вариант спасителя. Это – Святослав Олейник. По долгу службы и в результате договорняков, этот зам Пригунова получил в виде кормовой базы подряды по ремонтам областных автодорог. Видели же, в каком сейчас состоянии трассы и основные подъезды к Днепру? То-то же. Это же сплошные противотанковые рвы и окопы! Ну не мог же человек с такими честными глазами, как у Олейника, воровать бюджетные бабки! Поэтому, думаю, что Святослав реализует хитрый план по защите областного центра от врагов видимых и невидимых.

Правда, подлые завистники из правоохранительных органов регулярно "возбуждаются" по поводу деятельности фирм, подконтрольных Олейнику. В частности, их интересовала деятельность предприятия "Территория Д".

Общество с ограниченной ответственностью "Территория Д" было создано 19 января 2015 года. По информации на сайте Минюста, уставной капитал компании, которая выигрывает многомиллионные тендеры, составляет…30 тыс. грн)))

"Территория Д" - регулярный субподрядчик у богомерзкого предприятия "УПС", которое при регионалах "осваивало" сотни миллионов на уборке снега, листьев, латочном ремонте и прочих милых для сердца вороватых чиновников вещах.

Итак, "Территория Д" за последние два года минимум дважды фигурирует в судебных ухвалах.

Это - постановление Жовтневого районного суда от 15.09.2016 номер производства № 42016040000000660 о проведении обыска в помещении департамента, чтобы отыскать все материалы, касающиеся ООО "Территория-Д";

- постановление Дзержинского районного суда г. Кривой Рог от 22.03.2017 номер производства № 42016040000000660 о проведении обыска в помещении департамента, чтобы отыскать все материалы, касающиеся ООО "Территория-Д".

В 2016 году предприятие "Территория Д" выиграло тендеров на 32 миллиона гривен, в 2016 – на 44 . И это только от департамента инфраструктуры Днепропетровского горсовета. В рамках области объёмы еще более внушительные. В 2016 "упсо-фирмами" были получены подряды на ремонт и сторительство дорог на сумму...300 млн.грн. Через год ставки выросли: 500 миллионов. А вот в этом году на эти цели в областном бюджете заложили уже почти 850.

Это же настоящая дорога в светлое будущее для Святослава Олейника! Кстати, он имеет вид на жительство в Словакии и поэтому если, не дай Бог, русские танки прорвутся в Днепр, несмотря на препятствия, готов возглавить движение по освобождению города из эмиграции! Ущерба существенного изуверы ему не смогут нанести – ведь формально у Святослава можно взять только сборники выступлений Менегетти и книги по "онтопсихологии"; остальное, мирское, - числится за гражданской женой.

И еще раз о завистниках. После последней сессии облсовета Святослав Олейник сильно потерял в весе. Политическом. Переформатирование коалиции превратило некогда всемогущего зама, серого кардинала облсовета в… рядового чиновника, тысячи их. Из регалий осталось только звание почетного президента областной федерации по бадминтону. Но сам Святослав, аки воланчик, умеет взлетать с любых положений и долго пребывать у неудобных позах без ущерба для опорно-двигательного аппарата. Поэтому верю, что у нашего спасителя все образуется.