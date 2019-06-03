Свобода слова от "1+1": телеканал тонко подколол Зеленского

Телеканал "1+1" тонко подколол президента Украины Владимира Зеленского репортажем про кадровые назначения.

В сюжете ТСН за 21 мая рассказали, что он собрал новый офис, в который вошли люди из ближайшего окружения (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Зеленский назначил директора студии "Квартал 95" Сергея Трофимова на должность первого заместителя главы Администрации президента. Своим первым помощником – бизнес-партнера Сергея Шефира. Помощником президента стал Андрей Ермак, который является близким другом Зеленского.

Владимир Зеленский и Сергей Шефир

Также важная должность досталась другу детства Зеленского Ивану Баканову. Его назначили первым заместителем главы СБУ.

Зеленский и Баканов Иллюстрация ВВС

В сети уже появились первые "видеожабы" по этому поводу. В частности, в ролике, размещенном в группе "Измаил Бессарабский" в Facebook, припомнили предвыборное обещание Зеленского не назначать на важные должности "кума и близкого друга".

"Назначения Зеленского или память улитки", – сказано в описании к видео, где показали нарезку репортажа ТСН и обращения на тот момент кандидата на пост президента Украины.

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или близкого друга?! Почему так происходит уже 28 лет. Мы написали программу "Украина мечты". Сейчас – следующий шаг: команда мечты", – говорил Зеленский, предложив пользователям рассказать, кто должен стать премьер-министром, генеральным прокурором и так далее.

Кадр из видео

Пользователи также переписали его лозунг "Зробимо це разом", который теперь звучит следующим образом: "Зробимо це разом – Ты все равно забудешь".

Видео: Зеленскому напомнили, что он обещал не назначать на важные должности друзей

Сюжет ТСН о кадровых назначениях Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службыУкраины и с военной службы в запас.

30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представления об увольнении министра обороны Степана Полторака, а также министра иностранных дел Павла Климкина и главы Службы безопасности Василия Грицака. Новым руководителем Генштаба ВСУ вместо Виктора Муженко стал его первый заместитель, главный инспектор ВСУ, генерал Руслан Хомчак.

Позже Зеленский назначил Николая Кулебу, которого уволил бывший президент Петр Порошенко, уполномоченным по правам детей. Адвоката, представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, Андрея Богдана он сделал главой АП.

Андрей Богдан Фокус.ua

На должность начальника Генштаба Вооруженных сил был назначен Руслан Хомчак. А Андрея Геруса Зеленский назначил Представителем Президента Украины в Кабинете Министров.

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