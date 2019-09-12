"Свертывание демократии!" Порошенко раскритиковал партию Зеленского за блокирование работы Геращенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует "тревожную тенденцию к свертыванию демократии" в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как сообщил политик, о ситуации в парламенте он говорил с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом и делегацией конгресса.

Ирина Геращенко и Петр Порошенко Коллаж

"Вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей", – добавил депутат ВР.

Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" "не изменяет своим принципам – Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО".

"Наша общая позиция с представителями ВКУ: украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

Ранее Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

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