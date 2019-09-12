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12 сентября • обновлено в 22:32
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"Свертывание демократии!" Порошенко раскритиковал партию Зеленского за блокирование работы Геращенко

1.3т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что попытка лишить сопредседателя фракции "ЕС" Ирину Геращенко права участия в заседаниях Верховной Рады демонстрирует "тревожную тенденцию к свертыванию демократии" в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Как сообщил политик, о ситуации в парламенте он говорил с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом и делегацией конгресса.

Ирина Геращенко и Петр Порошенко

Ирина Геращенко и Петр Порошенко

Коллаж

"Вызовом для Украины остается освобождение всех украинских заложников Кремля. В то же время это нельзя рассматривать основанием для смягчения международных санкций против России, поскольку они были введены за подрыв территориальной целостности Украины и невыполнения Минских договоренностей", – добавил депутат ВР.

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Порошенко подчеркнул, что "Европейская солидарность" "не изменяет своим принципам – Украине необходимо продолжать курс в ЕС и НАТО".

"Наша общая позиция с представителями ВКУ: украинская власть на саммите НАТО в Лондоне должна требовать постановки вопроса о предоставлении Украине Плана действий относительно членства", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента лишил сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права посещать ВР в течение пяти пленарных дней.

Ранее Геращенко назвала представителей "Слуги народа" "зелеными человечками" и "югендом".

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Персоны
Петр Порошенко Ирина Геращенко
Место
Украина
Теги
политика Верховная Рада Украины Партия "Европейская солидарность" видео
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Згортання демократии??????а ниче что Геращенко должна сидеть в тюрьме за воровство и копупцию вместе с петей и вся страна это знает?)))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
В психушку дуру, а Парашэнку на нары.
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