"Сверхзадача для Путина": украинский дипломат дал неожиданный прогноз по Донбассу

Президент России Владимир Путин намерен выйти из войны на Донбассе до выборов 2024 года, чтобы избавиться от западных санкций и при этом максимально сохранить свое лицо.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский. По его словам, Путин понял, что не вернет Украине ОРДЛО на российских условиях, и теперь ищет возможность компромисса.

"Что бы вы не слышали из официальных источников относительно экономической ситуации в России, на самом деле ситуация реально тяжелая. В первую очередь, они каждый день серьезно ощущают отставание в экономическом развитии. Ситуация в социальной сфере до сих пор держалась за счет финансовых механизмов довольно неплохо, но она ухудшается резко", – рассказал Корсунский.

По его словам, Путин уже вступил в этап выборов и больше всего озабочен "проблемой 2024 года".

Дипломат отметил, что Донбасс никогда не была для Кремля самоцелью: "Если бы они хотели забрать Донбасс, присоединить эту территорию, они бы давно это сделали. Они уже сделали много глупостей – выборы там, выдача паспортов. Но сегодня они дошли до точки. Появились публикации очень серьезных аналитиков, которые вырабатывают внешнюю политику России. Они констатируют, что фактически все эти планы провалились".

Как подчеркнул Корсунский, сегодня в российской элите появилось понимание, что в ближайшие год-два необходимо окончательно решить проблему Донбасса, Приднестровья, Грузии, Сирии, Ливии и так далее.

"Если Россия не выйдет из всех этих конфликтов, хоть как-то смягчив свой имидж, то ситуация в 2024 году будет чрезвычайно серьезная. Нет гарантий, что Путин найдет механизм, как остаться при власти", – пояснил он.

По словам дипломата, для властей России существует "сверхзадача", которую можно сформулировать очень просто – "они хотят выйти из ситуации, в которую попали на Донбассе, при этом максимально сохранить свое лицо и избавиться от санкций".

"Они хотели бы, чтобы мы получили назад Донбасс по их сценарию, и это задача-максимум. Сегодня понятно, что такого не будет, они в этом уже убедились. Надо теперь искать компромисс. Наша позиция на этот компромисс должна быть такой, которая позволит встретиться посередине, но не уступать", – сказал Корсунский.

"Вопрос реинтеграции не является самоцелью. Вопрос в том, что надо прекратить гибель людей, вернуть наших пленных, и потом смотреть, каким образом реинтегрироваться. Нет никакой спешки, нет желания любой ценой решить. Вопрос цены очень важен, компромисс должен быть приемлемым для украинского общества и украинского государства", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не исключил вероятность замораживания вооруженного конфликта на Донбассе. При этом он отметил, что сохраняются шансы на проведение на Донбассе местных выборов по украинским законам осенью 2020 года.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность подачи воды в аннексированный Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса.

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