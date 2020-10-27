Сват Кернеса выиграл местные выборы на главу ОТО

Местные выборы 25 октября оказались удачными не только для мэра Харькова Геннадия Кернеса, который одержал на них победу в первом туре, но и для тестя его среднего сына.

Так, жена Данилы Привалова Юлия заявила, что ее отец Василий Козак, глава Сокирянского районного совета Черновицкой области, тоже стал лидером голосования. Новостью девушка поделилась в Instagram.

"И еще одна победа в первом туре. Когда ты работаешь на благо людей, люди отвечают тебе взаимностью. 74% папа", – написала она в сторис.

Тем временем местное издание "Час", которое опубликовало предварительные результаты голосования первого тура местных выборов в Черновицкой области, также пишет, что выборы председателя Сокирянской ОТО выигрывает действующий глава райсовета, представитель "Аграрной партии" Василий Козак. Правда в новости уточняется, что это неофициальная информация.

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