Сват Кернеса выиграл местные выборы на главу ОТО
Местные выборы 25 октября оказались удачными не только для мэра Харькова Геннадия Кернеса, который одержал на них победу в первом туре, но и для тестя его среднего сына.
Так, жена Данилы Привалова Юлия заявила, что ее отец Василий Козак, глава Сокирянского районного совета Черновицкой области, тоже стал лидером голосования. Новостью девушка поделилась в Instagram.
"И еще одна победа в первом туре. Когда ты работаешь на благо людей, люди отвечают тебе взаимностью. 74% папа", – написала она в сторис.
Тем временем местное издание "Час", которое опубликовало предварительные результаты голосования первого тура местных выборов в Черновицкой области, также пишет, что выборы председателя Сокирянской ОТО выигрывает действующий глава райсовета, представитель "Аграрной партии" Василий Козак. Правда в новости уточняется, что это неофициальная информация.
Как сообщал OBOZREVATEL:
предварительные результаты экзитпола от социологической компании Liberty Report, который является совместным проектом студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", Кернес набирает 57,9% голосов. Тогда как его партия – 39,52%.
Заместитель главы Харьковского горсовета Игорь Терехов рассказал о состоянии Кернеса и пообещал его видеообращение к избирателям.