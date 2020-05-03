Свадебный фотограф, парикмахер и повар: Чекалкин озвучил главную проблему "слуг народа"

В результате выборов в Верховную Раду 2019 года, в парламенте оказались абсолютно случайные люди и это главная проблема президентской силы "Слуга народа".

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин, отвечая на вопрос, почему Владимир Зеленский потерял контроль на монобольшинством за последнее время (полную версию интервью читайте тут).

"В Раде оказались люди без какого-либо политического бэкграунда и опыта. А это высший законодательный орган страны! Было просто издевательством над сознанием и здравым смыслом, когда туда попали люди, которые еще вчера были парикмахерами, фотографами, як в Запорожье, или как в Одессе, где на выборах прошел бывший повар неформального руководителя Одессы", – отметил Чекалкин.

Верховная Рада psm7.com

По его мнению, если люди приходят без всякого опыта, то они легко поддаются чьим-то финансовом и моральным влияниям.

"Тут и штрейкбрехеры, и участники различных групп. Это было вполне предсказуемо, поэтому я не удивляюсь. Если бывший повар авторитетного одесского персонажа стал депутатом, то к кому он будет прислушиваться – к тому, кому он подчинен формально или к тому, кто дал ему билет в политику?", – подытожил Чекалкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший дипломат Дмитрий Чекалкин считает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский был абсолютно оторван от реальности, но уже наконец понял, "в какую беду он влез".