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15 февраля • обновлено в 01:49
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Свадебный боксер в семейках: в сети выложили новое смешное фото премьера Гончарука

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В сети нашли новое забавное фото премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На нем он, скорее всего, принимает участие в чьей-то свадьбе.

Снимок уже разошелся в соцсетях. Премьер в боксерских перчатках и в семейных трусах поверх штанов вызвал у пользователей смешанные чувства.

Новости
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Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

Одни похвалили его за то, что не лишен чувства юмора, другим же пришелся не по вкусу такой бросок в прошлое Гончарука.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети уже появлялись архивные снимки с премьером. На них Гончарук веселится на разных семейных праздниках и встречах с друзьями. В то время он носил длинные волосы и предпочитал, как и сейчас, классические костюмы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
В Квартал 95 берите этого дегенерата. Там ему самое место.
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