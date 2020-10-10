Сущенко рассказал ОБСЕ о нарушениях избирательного процесса в Украине

Лидер списка в Черкасского областного совета от "Европейской Солидарности" Роман Сущенко встретился с наблюдателями миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ и проинформировал их о нарушениях избирательного процесса.

Об этом он сообщил в Facebook, передает сайт политсилы.

"Встретился с наблюдателями БДИПЧ (наблюдательной миссии ОБСЕ за местными выборами 2020 в Украине) Тайрусом Камероном и Йохеном Михаэлем Ринком. Наблюдателей интересовал ход избирательной кампании в Украине, проявления "черного пиара", попытки подкупа избирателей, оценка новых политических проектов в Украине, противодействие кандидатам "Европейской Солидарности" со стороны местной и центральной власти, коррупционные действия и т.д.", – написал Сущенко.

"Откровенно и прямо рассказал о случаях и попытках помешать ходу агитационной кампании. В частности, о порче билбордов и агитационных конструкций неизвестными лицами, попытки фискальных и надзорных органов задержать транзакции средств, предусмотренных законодательством для предвыборной агитации", – отметил Роман Сущенко.

По его словам, наблюдатели зафиксировали факт незаконных действий председателя ТИК зарегистрировать кандидата в мэры Черкасс от "Европейской Солидарности" и уклонение правоохранителей от внесения заявления о совершении этого преступления в Единый реестр.

"Проинформировал ОБСЕ о ходе рассмотрения этого дела в Черкасском суде. Кроме того, рассказал о коррупционных действиях местных властей в городе Каменка и нежелании правоохранителей расследовать эти случаи", – заметил Сущенко.

Он также предоставил информацию БДИПЧ по всей картине правонарушений на местных выборах, которые зафиксировала "Европейская Солидарность" на Черкасщине.

"Европейская Солидарность" за честные выборы, за честную конкуренцию политических идей, открытость и прозрачность, за европейские стандарты и ценности", – отметил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" подала в Центральную избирательную комиссию жалобу на бездействие Кременчугской городской территориальной избирательной комиссии.