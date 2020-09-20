Сущенко рассказал, когда Украина освободит Крым и Донбасс

Бывший узник Кремля Роман Сущенко считает, что Украина освободит оккупированный Крым через десятилетия.

В интервью "Рандеву с Яниной Соколовой" он сказал, что сейчас сложно оценить, когда это произойдет – через 20, 25 или 30 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Насчет Донбасса я не исключаю, что это будет, возможно, раньше – 20, 15, 10 лет. Все зависит от государственной стратегии, системной последовательной работы", – отметил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, политзаключенный Кремля Роман Сущенко во время своего выступления на съезде партии "Европейская Солидарность" заявил, что будет баллотироваться на местных выборах от этой политической силы.