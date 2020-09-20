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Сущенко рассказал, когда Украина освободит Крым и Донбасс

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
3,2 т.
Роман Сущенко рассказал, когда Украина освободит Крым и Донбасс. Источник: скриншот из видео

Бывший узник Кремля Роман Сущенко считает, что Украина освободит оккупированный Крым через десятилетия.

В интервью "Рандеву с Яниной Соколовой" он сказал, что сейчас сложно оценить, когда это произойдет – через 20, 25 или 30 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Насчет Донбасса я не исключаю, что это будет, возможно, раньше – 20, 15, 10 лет. Все зависит от государственной стратегии, системной последовательной работы", – отметил Сущенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, политзаключенный Кремля Роман Сущенко во время своего выступления на съезде партии "Европейская Солидарность" заявил, что будет баллотироваться на местных выборах от этой политической силы.

УкраинаАннексия КрымаДонбассЯнина СоколоваРоман Сущенко
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