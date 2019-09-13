"Я на 3 года отстал": освобожденный узник Кремля рассказал, как изменилась Украина

Украинский журналист Роман Сущенко, освобожденный из российской тюрьмы в рамках обмена пленными 7 сентября, поделился своими первыми ощущениями от возвращения домой.

"Изменения ощутимы. Начиная от музыки в авто и заканчивая одеждой, настроением людей, этим ритмом. Я минимум на три года отстал от этой жизни, от этого сердцебиения", – признался Сущенко в эфире ObozTV.

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По словам журналиста, он пока не может сделать никаких выводов, поскольку только "погружается" в нормальную жизнь.

"Я только читаю, смотрю, слушаю, знакомлюсь. Мне пока сложно говорить", – отметил он.

Сущенко уточнил, что ему особо не с чем сравнивать, поскольку до своего плена в РФ он шесть лет работал во Франции, а в Украину приезжал на несколько недель в отпуск, чтобы увидеть родных.

"Конечно, когда я работал в корпункте (во Франции. – Ред.), у меня был доступ к информации. Я смотрел, читал, анализировал. Дети растут, нужно знать, что нас ждет. А когда попал за решетку – там новостей никаких. Точнее, есть, но какого они качества? Это пропаганда и все. Что-то анализировать там было очень сложно", – рассказал он.

После освобождения Сущенко собственноручно снял плакат #FreeSushchenko c фасада Укринформ telekritika.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, долгожданный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" состоялся 7 сентября.

Из российского плена домой в Украину вернулись 35 человек – 24 моряка, захваченных РФ в Керченском проливе, а также 11 политзаключенных.

Марк Фейгин, адвокат Романа Сущенко, в интервью OBOZREVATEL рассказал несколько интересных фактов, связанных с освобождением своего подопечного, а также раскрыл роль скандального блогера Анатолия Шария в осуждении как минимум двух узников Кремля.

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