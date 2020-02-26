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26 февраля • обновлено в 09:06
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Сурков заявил, что Украины нет, и обозвал народ "х*хлами"

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Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Украины нет.

По его словам, есть "специфическое расстройство умов" – украинство. Об этом пишут "Актуальные комментарии".

"Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?" – сказал Сурков.

Сурков заявил, что Украины нет

Сурков заявил, что Украины нет

Коммерсант

Он добавил, что является укрооптимистом.

"То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", – заявил Сурков.

Экс-советник Путина добавил, что отношения с Украиной никогда простыми не были, даже во времена СССР.

"Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – подытожил Сурков.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером вторника, 18 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владислава Суркова от должности своего помощника. Якобы он написал заявление по собственному желанию.

Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", хотя в Кремле официальные причины увольнения Суркова не уточнили.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Надо же как точно сформулировал...
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bender bender
bender bender
ахаха!гірський віслючок Дудаєв щось там намолов язиком....
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Столяр Олександр
Столяр Олександр
И чего он так распереживался? Ну нет -так нет. Главный враг у нас не Сурков, главный наш враг не оккупант, а наши соотечественники прикормленные оккупантом...
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