Сурков не исчезнет: Климкин пролил свет на сценарий Путина по Донбассу

Помощник президента России Владислав Сурков, которого считают "куратором" украинского вопроса, вряд ли исчезнет из команды Владимира Путина.
Такое мнение высказал в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Сурков вряд ли исчезнет из этой обоймы. Сурков создает новые виртуальные реальности. Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак – ред.) менеджерит в этой реальности. Причем менеджерит политически и бизнесово", – отметил Климкин.
Владислав Сурков
По его мнению, Козак, скорее всего, "будет играть более весомую роль, гораздо более важную".
"Кому-то будут выдаваться персональные гарантии, кому-то активы, а кому-то – возможность заработать. То есть будет такая сложная, многоуровневая история", – сказал экс-министр.
Он напомнил, что определяет политику непосредственно президент РФ Владимир Путин.
"Это сериал, который пишет Путин, который продюсирует, если хотите. Вот он – продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться", – сказал Климкин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу. Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении".
Предполагается, что бурная деятельность Владислава Суркова, который покинул пост помощника главы РФ, по дестабилизации ситуации в Украине остановилась после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.
Стало известно, что помощник президента России Владислав Сурков, который недавно покинул государственную службу, когда-то пришел к власти благодаря событиям в Украине.
Военный обозреватель, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин считает, что после президентских и парламентских выборов в Украине президент России Владимир Путин, осознав провал Кремля, изменил тактику по Донбассу, что и привело к отставке его помощника Владислава Суркова.
По мнению журналиста и блогера Дениса Казанского, после отставки помощника главы РФ Владислава Суркова никто не будет добиваться независимости террористических "Л/ДНР".
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