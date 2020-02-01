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2 февраля • обновлено в 00:34
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Сурков не исчезнет: Климкин пролил свет на сценарий Путина по Донбассу

1.9т
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Помощник президента России Владислав Сурков, которого считают "куратором" украинского вопроса, вряд ли исчезнет из команды Владимира Путина.

Такое мнение высказал в программе Радио Свобода "Субботнее интервью" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Сурков вряд ли исчезнет из этой обоймы. Сурков создает новые виртуальные реальности. Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак – ред.) менеджерит в этой реальности. Причем менеджерит политически и бизнесово", – отметил Климкин.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

По его мнению, Козак, скорее всего, "будет играть более весомую роль, гораздо более важную".

"Кому-то будут выдаваться персональные гарантии, кому-то активы, а кому-то – возможность заработать. То есть будет такая сложная, многоуровневая история", – сказал экс-министр.

Он напомнил, что определяет политику непосредственно президент РФ Владимир Путин.

"Это сериал, который пишет Путин, который продюсирует, если хотите. Вот он – продюсер этого. Это Путин. А вот там режиссеры, актеры обычно могут меняться", – сказал Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Павел Климкин Дмитрий Козак Владислав Сурков Владимир Путин
Место
Украина
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