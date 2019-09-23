"Не все пушистые, как ты!" Супрун устроила в сети жесткий баттл с Нефьодовым

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун вступила в сети в бурную перепалку с главой Государственной фискальной службы Максимом Нефьодовым.

Поводом для конфликта, который разгорелся в Facebook, стало различие взглядов на принятие Верховной Радой Украины законопроекта о перезагрузке власти. Он существенно упрощает процедуру увольнения государственных чиновников.

Так, Нефьодов оказался сторонником нового документа, а Супрун – ярым противником. По ее мнению, он противоречит европейскому законодательству и может поставить под удар добросовестных сотрудников государственных органов и реформаторов.

"Это позволит политикам решать вопросы в госслужбе. Это неправильно... А если не будет такого "хорошего и пушистого", как ты? И они тогда могут заменить всех тех, кого ты назначил?" – предостерегла Супрун Нефьодова.

Супрун и Нефьодов

Однако глава ГФС не соглашался с доводами оппонента, аргументируя свою позицию тем, что такая логика не позволит очистить госструктуры от коррупционеров. Кроме того, он уличил Супрун в попытке выгородить своих бывших коллег по Минздраву.

"То есть, пусть лучше остаются коррупционеры, лишь бы потом не уволили хороших людей? Странная идея... Я понимаю, что тебе хочется защитить пару десятков людей в Минздраве", – высказался Нефьодов.

В последствии каждый из них все же остался при своем мнении, не найдя консенсуса в споре, однако он закончился без ссор. Супрун пожелала Нефьодову успехов в реформировании таможни и выразила надежду на то, что страна не лишится первоклассных специалистов из-за скандального законопроекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство президентской партии "Слуга народа" проголосовало во втором чтении за законопроект №1066. Он предусматривает внесение изменений в законодательную базу Украины для перезагрузки власти.

В частности, принятым законопроектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины "О государственной службе", "О Кабинете министров Украины" и "О центральных органах исполнительной власти".

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