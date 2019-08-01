Супрун рассказала будущим депутатам, как эффективно работать в Раде

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала депутатам 9-го созыва Верховной Рады Украины советы.

Она рассказала на своей странице в Facebook, что речь идет иименно о здоровье институции, в которой они будут работать.

"Народный депутат Украины приносит присягу народу Украины. Не лидеру партии или председателю фракции. Не позволяйте манипулировать вами по этому поводу. Будьте субъектом, а не объектом", — отметила и. о. министра.

Ульяна Супрун Буквы

Она порекомендовала будущим нардепам следующее:

Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира. Изучите полномочия и процедуры ключевых государственных органов. Не устраивайте спам с письмами всем подряд.

Будьте экспертом в области комитета, в который будете входить. Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому. Прислушивайтесь к мнению общественности и экспертов. Будьте открытыми, не ограничивайтесь формальным парламентскими круглыми столами.

Ездите в больницы, школы, университеты , предприятия и говорите с конечными бенефициарами изменений. Но не становитесь заложником личных впечатлений или историй отдельно взятых людей или групп. То, что "мы так всегда делали", не означает, что так делать правильно. Обязательно всегда делайте факт-чекинг.

Очень осторожно относитесь к информации , которую получаете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями. Заботьтесь об информационной гигиене, но не работайте с недобросовестными СМИ. Помните, что российские "медиа" — это не СМИ, а средства пропаганды Кремля.

Признавайтесь ошибки . Все ошибаются. Это нормально и профессионально признавать, если были не правы. Также откровенно говорите об ошибках своим коллегам.

Пройдите курсы аргументации и дебатов . Вооружитесь инструментами убеждения людей, а не инструментами "договоренностей" или бартера. Убеждение значительно эффективнее в долгосрочной перспективе.

Поддерживайте государственные институты . Заботьтесь об укреплении их способности и эффективности. Без этого не будет кому имплементировать даже самые лучшие законы.

Тренируйтесь слышать . Это экономит много времени и энергии. Старайтесь чаще быть в роли того, кто слушает, а не того, кто говорит.

Будьте партнером и усилением членов правительства, помогайте воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые обязательно будут возникать. К любой серьезной трансформации будут сопротивление и препятствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун посоветовала будущим нардепам не строить коммунизм.

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