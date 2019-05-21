"Я не боюсь!" Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского.
Видео из аэропорта "Борисполь" опубликовало издание "Страна" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
На нем Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию на рейс во Франкфурт-на-Майне (Германия).
Позже в комментарии "Укринформу" Супрун сообщила, что отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая.
"Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим, потому что мы — украинцы", — подчеркнула она.
Отметим, что ранее в своем Facebook Супрун опубликовала пост: "Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и. о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим".
Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун заявила, что не собирается подавать в отставку после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что хочет и дальше проводить необходимые реформы здравоохранения.
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