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"Я не боюсь!" Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского

72.2тЧитать материал на украинском

Исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации президента Владимира Зеленского.

Видео из аэропорта "Борисполь" опубликовало издание "Страна" (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

На нем Супрун с красным чемоданом проходит регистрацию на рейс во Франкфурт-на-Майне (Германия).

"Я не боюсь!" Супрун покинула Украину сразу после инаугурации Зеленского

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Позже в комментарии "Укринформу" Супрун сообщила, что отбыла из Украины в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения, проходящей с 20 по 28 мая.

"Я вылетела в Женеву представлять свою страну на ассамблее Всемирной организации здравоохранения. Не боюсь и не отказываюсь дальше работать. Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим, потому что мы — украинцы", — подчеркнула она.

Отметим, что ранее в своем Facebook Супрун опубликовала пост: "Министерство здравоохранения Украины продолжает работать в штатном режиме. Нам к статусу и. о. не привыкать. События сейчас будут развиваться как лавина, поэтому рекомендуем всем меньше читать новости и переживать. Подкорректируем наши планы и обязательно о них всех сообщим".

Как сообщал OBOZREVATEL, Супрун заявила, что не собирается подавать в отставку после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что хочет и дальше проводить необходимые реформы здравоохранения.

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Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
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Комментарии
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Filonoff Dmitry
Filonoff Dmitry
Надеюсь, что эта Супрун вернётся к хохлам! У неё были такие большие успехи, одна только заболеваемость корью чего стоит!:)
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1
1
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Посмеялась. Я то думала, что работа министра здравохранения в том, чтобы улучшать работу больниц и медобслуживание больных, но и про врачей не забывать. А у этой работа в том, чтобы рассказывать о том, что Россия остается врагом, а украинцы дебилами. Класс.
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3
1
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
нагадила здесь и сбежала сука
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3
1
СЕРГ СЕРГ
СЕРГ СЕРГ
Вегера Вячеслав, Ты чё дурак, она не вернётся. А жаль. Благодаря ей, кастрюлеголовые быстрее подыхали...
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2
1
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, козломордые читать не умеют дальше заголовка ?? "Я вилетіла до Женеви представляти свою країну на асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я. Не боюся і не відмовляюся далі працювати. "
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2

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