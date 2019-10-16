"Расскажу о геморрое": Супрун жестко подколола "слугу народа" Дубинского

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун проиллюстрировала пост о геморрое фотографией народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

Соответствующая публикация появилась на странице экс-чиновницы в Facebook. "В ближайшее время сообщу об успехе в судебном процессе по фейкам Дубинского, но пока расскажем о приближенной теме – геморрое", – начала сообщение она.

Кроме прочих советов по борьбе с заболеванием, Супрун призвала "меньше читать новости в туалете и от туалетных медиа".

Ульяна Супрун и Александр Дубинский Коллаж

Напомним:

Между Супрун и Дубинским существует давний конфликт. Нардеп в своем видеоблоге называет экс-чиновницу "Доктор смерть", а сама Супрун подавала на него в суд.

Так, в мае 2019 года Супрун подала иск против Дубинского о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Поводом для иска стала опубликованная Дубинским информация об отмывании Супрун бюджетных средств посредством фонда "Защита патриотов".

Как писал OBOZREVATEL, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук обвинил экс-первого заместителя министра здравоохранения Ульяну Супрун во лжи после ее заявления о "рейдерском захвате" Минздрава.

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