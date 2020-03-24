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24 марта • обновлено в 23:12
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Супрун назвала ошибки украинской власти в условиях пандемии

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Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун раскритиковала действия власти в условиях эпидемии коронавируса. Она уверена, что правительство могло подготовиться куда лучше.

Как сказала Супрун в интервью "УП Життя", если бы она до сих пор возглавляла МОЗ, то подготовку к эпидемии коронавируса начали бы еще в январе. И только в случае, если бы она понимала, что все сделано, но меры недостаточны - только тогда бы отменяли общественный транспорт. Нынешняя же власть такие шаги не выполнила.

"Сейчас панически и хаотично пробуют что-то организовать, чтоб сделать видимость существования какого-то плана. Но выглядит так, что карантин - это единственный план, а не часть какого-то большого. Закрываем всех по домам и все. Принять диктаторские законы и ждать, чтоб все прошло - так получается", - возмутилась Супрун.

По её словам, в сентябре нужно было провести мониторинг по средствам защиты и медикаментам.

Ульяна Супрун

Ульяна Супрун

УП

"Если не хватает, то обратиться к производителям, закупить средства защиты, в первую очередь, для врачей, а не продавать их за границу, как у нас произошло", - сказала экс-глава МОЗ.

Кроме того, необходимо было отработать план действий как для врачей, так и для больных, определить опорные больницы. Мол, выбрать больницы в каждом регионе, куда отправляли бы всех людей с подозрением на COVID-19. Туда же направляли бы и всю помощь.

"У нас прошлым летом были симуляционные учения с ГСЧС и ЦОЗ насчет действий в условиях эпидемии. Но этим опытом никто не пользуется, потому что он "от прошлой власти", - сетует Супрун.

Тексты и прочее тоже нужно было закупать заранее. Таким образом за шесть недель можно было бы оказаться на совсем другом уровне подготовки, считает Супрун. Также она отметила, что из-за всего этого Украина попросту потеряла два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, Журналист раскрыл "аферу" с поставками масок из Украины в Барселону.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Персона
Ульяна Супрун
Место
Украина
Тег
вирус
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Федоров Федор
Федоров Федор
Йопана карга. Украина с тобой,санитаркой в качестве и.о министра здравоохранения, потерела 5 лет.
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