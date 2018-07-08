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Суперход: как Украина уже может войти в НАТО

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Чтобы Украину включили в НАТО, Киеву необходимо сблизиться с Западом, в частности, разместить на своей территории базу национальной ПРО США.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил военный эксперт Валентин Бадрак, отметив, что пока у Украины будут территориальные проблемы с Россией, "НАТО не светит".

"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать. Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом. Суперход – это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно. Такой ход мог бы быть", - уверен он.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС.

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Тема
Евроинтеграция
Место
Украина
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Васильев Александр
Васильев Александр
Давно пора!
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1
Пигин Макс
Пигин Макс
Украина будет моментально уничтожена, как только появится хоть видимость размещения на её территории амерских ПРО.
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2
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Васильев Александр
Васильев Александр
Пигин Макс, с каким знаком пишется слово «заебешься»?
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0
1
Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Расскажите мне про незалежность, охота поржать, ридну мамку продадут
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2
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