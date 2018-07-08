Суперход: как Украина уже может войти в НАТО

Чтобы Украину включили в НАТО, Киеву необходимо сблизиться с Западом, в частности, разместить на своей территории базу национальной ПРО США.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил военный эксперт Валентин Бадрак, отметив, что пока у Украины будут территориальные проблемы с Россией, "НАТО не светит".

"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать. Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом. Суперход – это разместить на территории Украины, например, базу национальной ПРО Соединенных Штатов, поставить здесь несколько дивизионов Patriot, поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда, пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше, чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно. Такой ход мог бы быть", - уверен он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда Украина станет полноправным членом НАТО и ЕС.