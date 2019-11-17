"Суперагент Кремля!" Пионтковский "разоблачил" советника Зеленского. Видео

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал, что Украина якобы развязала войну.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью "Ложь путинского режима" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, он рассказал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.

Пионковский "разоблачил" советника Зеленского Ермака Кадр из видео

"Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе. Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко – партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками", – рассказал Пионтковский.

По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему "не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина".

Ермак - "суперагент Кремля", - Пионтковский

"Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства. То есть Ермак – так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно также вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак – сознательно действующий агент путинского режима. Вот эти четыре человека – высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский. Эта четверка подставила Украину", – резюмировал он.

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