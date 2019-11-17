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17 ноября • обновлено в 12:42
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"Суперагент Кремля!" Пионтковский "разоблачил" советника Зеленского. Видео

1.5т
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Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, который был участником дела об импичменте президента США Дональда Трампа, лично настаивал, что Украина якобы развязала войну.

Об этом рассказал российский политолог Андрей Пионтковский в интервью "Ложь путинского режима" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, он рассказал, откуда возникли Формула Штайнмайера и обязанности Украины отступить в трех местах на линии соприкосновения.

Пионковский "разоблачил" советника Зеленского Ермака

Пионковский "разоблачил" советника Зеленского Ермака

Кадр из видео

"Оказывается, Ермак подписал от линии Украины такие соглашения 12 июля и 2 сентября на контактной группе. Волкер рассказывал фантастическую вещь: лично Ермак очень долго и упорно им рассказывал, что это Украина была виновна в войне, Порошенко – партия войны, и для убеждений он прибегал к таким приемам, вынимал из кармана, чуть ли не со слезами на глазах, какие-то фотографии людей, которых он объявлял своими родственниками", – рассказал Пионтковский.

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По его словам, как выяснилось, никаких погибших родственников у помощника Зеленского не было. А на контактной группе он рассказывал, как ненавидит Петра Порошенко, никогда ему "не простит их гибель, и что считает лично его виновником смерти, а не президента РФ Владимира Путина".

Ермак - "суперагент Кремля", - Пионтковский

Ермак - "суперагент Кремля", - Пионтковский

"Для меня это последнее звено, которое стало во всю эту мозаику предательства украинского руководства. То есть Ермак – так вести себя с такими ГБшными приемами, это как Путин примерно также вербовал Буша. Для меня совершенно очевидно, что Андрей Ермак – сознательно действующий агент путинского режима. Вот эти четыре человека – высшее украинское руководство: бандит Коломойский, его адвокат Богдан, Ермак, отрабатывающий интересы Кремля и, может быть, невинный дурачок или прекрасно играющий такую роль актер Зеленский. Эта четверка подставила Украину", – резюмировал он.

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Темы
Российско-украинский конфликт Отвод войск на Донбассе
Персоны
Андрей Пионтковский Владимир Зеленский Андрей Ермак Курт Волкер Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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