Вчора Зеленський, а згодом і депутати від “Слуги народу” розповіли, коли можливий розпуск нинішньої ВР.

Популярно кажучи, Президент і його слуги сказали, що коли захоче Зеленський, тоді й розпустить.

“Поки вони будуть голосувати, я буду підтримувати…Як тільки вони не будуть голосувати…не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент..”

Можливо юрист Зеленський і депутати із “Слуги народу”, що представляють відому Трускавецьку школу конституційного права, дійсно переконані в імперативному праві Президента розпускати ВР будь-коли і за будь-яких обставин.

А тепер поглянемо, що з цього приводу пише Конституція.

Стаття 90

Повноваження ВР, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень ВР попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Нагадаю, що ВР 9 скликання обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року, а набула повноважень 29 серпня 2019 року.

Отож, до цього часу розпуск неможливий в принципі!

Після річного періоду заборони на розпуск, Президент мусить керуватися 3 приписами цієї ж 90 статті.

Достроково припинити повноваження ВР Президент може, якщо:

– протягом місяця не сформовано коаліцію;

– протягом шістдесяти днів після відставки КМ не сформовано персональний склад КМ;

– протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

От тому і роблю сумний висновок:

Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію.

Страшно, коли нова влада не читала Конституцію.

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