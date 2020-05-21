Главная Новости
21 мая • обновлено в 13:03
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію. Страшно, коли нова влада не читала Конституцію

5.4т
Читать материал на украинском

Вчора Зеленський, а згодом і депутати від “Слуги народу” розповіли, коли можливий розпуск нинішньої ВР.

Популярно кажучи, Президент і його слуги сказали, що коли захоче Зеленський, тоді й розпустить.

“Поки вони будуть голосувати, я буду підтримувати…Як тільки вони не будуть голосувати…не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент..”

Можливо юрист Зеленський і депутати із “Слуги народу”, що представляють відому Трускавецьку школу конституційного права, дійсно переконані в імперативному праві Президента розпускати ВР будь-коли і за будь-яких обставин.

А тепер поглянемо, що з цього приводу пише Конституція.

Стаття 90

Повноваження ВР, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень ВР попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обрання.

Нагадаю, що ВР 9 скликання обрана на позачергових виборах 21 липня 2019 року, а набула повноважень 29 серпня 2019 року.

Отож, до цього часу розпуск неможливий в принципі!

Після річного періоду заборони на розпуск, Президент мусить керуватися 3 приписами цієї ж 90 статті.

Достроково припинити повноваження ВР Президент може, якщо:

– протягом місяця не сформовано коаліцію;

– протягом шістдесяти днів після відставки КМ не сформовано персональний склад КМ;

– протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

От тому і роблю сумний висновок:

Сумно, коли стара влада порушувала Конституцію.

Страшно, коли нова влада не читала Конституцію.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Конституция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
10
Интересно
15
Печально
4
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги