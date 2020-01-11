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11 января • обновлено в 15:29
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Султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского – нардеп от "ЕС"

7.3т
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Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Николай Величкович считает, что султан Омана Кабус бен Саид своей смертью разоблачил ложь президента Украины Владимира Зеленского, который заявлял, что находился в этой стране с целью переговоров на высшем уровне.

По его словам, глава государства должен признаться, что на самом деле был там на тайном отдыхе. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зеленского о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых", – отметил он.

Николай Величкович заявил, что султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского

Николай Величкович заявил, что султан Омана своей смертью разоблачил ложь Зеленского

По словам Величковича, оманская сторона даже теоретически не могла планировать визиты иностранных лидеров, когда монарх был при смерти, ведь он болел давно.

"У лжи короткие ноги. Ложью мир обойдешь, но назад не вернешься. Банковая с Оманом завралась. Зеленский должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал", – подчеркнул депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на новогодние и рождественские праздники отдыхал в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А он и не говорил что встречался с султаном,он встречался с погонщиком ,просил подогнать ослов для фракции.
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Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
.,....Вовка виновен в смерти шаха Омана.....Это я вам чисто конфенденциально... Ещё тот перец....только прикидывается....
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Он Алекс
Он Алекс
Селезнев Вадим, а че Селезнёв ты выбрал ник? Ватолох не подходит ольгинец тебе ?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Так клоун и не скрывал, в отличии от Петьки "Бухозавра-Мальдивского".
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, бухозавр это Ельцин, который за бутылку водки подарил Россию Путину ?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, не набридло?
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1
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