Сухомлин: власть сворачивает децентрализацию, города в одиночку борются с COVID-19. Интервью

Нынешняя власть, вопреки действиям предыдущей, начала понемногу сворачивать процесс децентрализации в Украине. Пока сиуация с коронавирусом в Украине ухудшается, средства на борьбу с пандемией тратятся на строительство дорог.

О том, как города самостоятельно борются с COVID-19, о будущих выборах и децентрализации, читайте в интервью мэра Житомира Сергея Сухомлина OBOZREVATEL.

Сейчас президент говорит о том, что "мы боролись с коронавирусом, пытались спасти украинцев, пытались уберечь их, но за счет местных выборов, за счет того, что общины сейчас активно себя так рекламируют, поставили крест на этих красивых перспективах преодолеть COVID-19 и виноваты на местах. Как это объяснить вообще?

Надо читать Гашека (чешский писатель. – Ред.), Там у него все написано. "Войска наступали и Должны были победить, но здесь вмешался Генштаб". О чем я хочу сказать. То, что у нас с COVID-19 все нормально, власть сама дала сигнал еще несколько месяцев назад. Когда сформировала в свое время фонд в 62 млрд, а затем решением Верховной Рады больше 30 млрд перенаправили на реконструкцию дорог. Значит у нас все нормально, у нас коронавируса нет.

Да, "Большое строительство" важнее, чем жизнь каждого украинца.

Ну, тут нельзя так сказать. Есть одно, и есть второе. Но если бы государство действительно помогло городам по борьбе с коронавирусом, остались бы средства – никаких проблем нет, направляйте на дороги и на другое, это также нужно стране.

Но возьмем город Житомир. Суммарно город потратил из своего бюджета на коронавирус примерно 100 миллионов гривен. Это и дотация коммунальному предприятию в связи с тем, что оно работало в особом режиме. Это и закупка оборудования, ИВЛов, медикаментов, защитных систем для врачей и многое другое, что сделало город. Это примерно 40 млн тех льгот, которые предоставили местному бизнесу во время карантина.

Сколько город Житомир получил от государства? 1,3 миллиона гривен. 100 миллионов и 1,3 миллиона гривен.

Если мы говорим о подготовке в школах, город Житомир потратило суммарно 7 миллионов и еще примерно 5,5 млн на садики. Это необходимо для того, чтобы они могли работать в более или менее нормальном режиме. Кстати, 27 мая первым в Украине город Житомир запустило детские сады – и все нормально, все работает, все лето работали.

Эпидситуация. Сейчас вы ее оцениваете как стабильную и контролируемую или нет?

Она нестабильна. Идет рост. Если у нас было 20 сейчас – 30-35 больных в день. Это также большая проблема. Но все ИВЛы или подарили спонсоры, были закуплены за городские деньги. Есть официальная статистика, ни одного ИВЛа из фонда COVID-19 закуплено не было. Это проблема.

Сейчас все говорят: "Вот сейчас проведем выборы, и страна закроется снова на жесткий карантин". Ваше мнение.

Страна не закроется на жесткий карантин. Кстати, я понимаю, почему такие обвинения, потому что сейчас в Украине проходило несколько празднований дней городов, и действительно было большое скопление людей, и это также опасность. Это действительно ответственность местной власти в том числе. Но празднования Дня города в Житомире мы отменили, и не было. У нас на этот год деньги сняли и поставили именно в фонд борьбы с коронавируса.

То есть города готовы, да?

Города более-менее готовы. Ситуация все же усложняется. Я не говорю, что сами города смогут преодолеть эту проблему. Здесь должна быть все же и ответственность государства, это первое. Невозможно сейчас закрыть страну на жесткий карантин. Нужно увеличить финансирование из стороны государства, увеличить зарплату врачам, которые работают с коронавирусом, делать массовое тестирование людей. Все равно сейчас этого не делается. И надо обеспечить безопасность в школах, садах. Если на это бы средства выделило государство, мы бы только сказали спасибо.

В 2015-м вы избирались, была другая политическая сила. И вы побеждали с другой политической силой. Если взглянуть дальше в историю, были еще какие-либо изменения, вы меняли вектор и свою приверженность к определенным политическим элитам. В принципе, это поиск оптимального решения для города, для себя, для общества, почему менялись?

Большинство времени я был в оппозиции. Это "Наша Украина" после Майдана 2004 года. Это и "Фронт перемен", также нельзя сказать, мы были в жесткой оппозиции, тогда шли на выборы Верховной Рады и выигрывали эти выборы. И после этого уже "Блок Петра Порошенко", и мы тогда считали, что Украине нужны изменения. И когда Янукович просто сбежал из страны и прошли выборы президента – все сплотились для того, чтобы действительно выбрать того президента, который изменит страну.

Почему все-таки "Пропозиція"?

В свое время, когда я был депутатом городского совета – это был 2006 год, и мы пытались объяснить, что надо делать. Осуществляли расчеты, писали стратегии – ничего не получалось. Один мэр менял другого, и ничего не получалось. И тогда я сказал себе: если хочешь сделать – иди и делай. И именно поэтому и возникла партия "Пропозиція". Теперь процесс децентрализации сворачивается. Просто власть не понимает, что такое местное самоуправление и постоянно пытается немного изменить вектор и свернуть эту реформу.

Партия "Пропозиція" – это партия, которая возникла на уровне мэров, глав ОТГ и местного самоуправления. Еще такого в Украине не было, чтобы мэры, лидеры местного самоуправления, объединились в одну партию. Не из Киева кто-то им сказал, в какую партию идти, а они объединились.

Это, возможно, начало действительно нового политического процесса и новой политической культуры в Украине, когда партия создается не группами олигархов или под какую-то конкретную идеологию.

Среди аспектов, которые формируют антирейтинг – проект модернизации водоканала. Объясните, как вы оцениваете работу в этом направлении. Что происходит сейчас?

В Украине один город Житомир строит фактически новый водоканал. Навьюченные сооружения, сдача в эксплуатацию очистных сооружений – это апрель-май следующего года.

Строится новая станция очистки воды, заменяются коммуникации: в этом году – одиннадцать километров крупных магистральных водопроводов по городу Житомиру, в том числе и дюкеры под рекой Тетерев. И таких проектов у нас много. Мы – первый город в Украине, перешедший полностью на светодиодное освещение. Все улицы, переулки города освещаются светодиодными фонарями.

Сейчас билборды, все рекламные площади, которые есть в Украине, они просто агрессивно перенасыщены рекламой политических сил. Корректно ли это по отношению к людям, которые хотели бы каких-то качественных вещей, а не хороших бигбордов и прочих рекламных плоскостей.

Давно говорилось о том, что надо запретить политическую рекламу на бордах. И я думаю, что это абсолютно было бы правильным, потому что люди должны выбирать. Лучше сейчас работают все же встречи с людьми, прямая речь, и никакие бигборды это не заменят. Но если есть такой инструмент, то политические партии его используют.

На днях ко мне позвонило одно из агентств, которое занимается опросом, и поставили вопрос: будете голосовать за человека, за политическую силу или реальный пакет каких-то изменений, за реальные программы? И я поймал себя на мысли, что действительно люди сейчас крайне редко выбирают системные какие-то программы, которые предлагает политическая сила. Или лицо, или название.

Абсолютно.

Почему так?

Большинство людей в газетах читает только заголовок смотрит картинку. Мы немножко уже обленились, и нам трудно сделать усилие над собой, проанализировать и изучить человека или политический проект. И мы воспринимаем мир, стараемся... такое клиповое мышление – когда картинку увидели, какой слоган увидели – и все, у нас что-то в голове отложилось.

Объясните, пожалуйста, амбиции "Пропозиції", потому что я так понимаю, что дальше – это парламентские выборы, а дальше вообще обвиняют вас в феодализации, что вы движетесь не по децентрализации, к качественным изменениям в стране, а какие-то, знаете , сепаратистские настроения пропагандируете.

По второму вопросу о федерализме. Знаете, увидеть выступления Бориса Филатова других телевизионных шоу, какие вопросы он поднимал и полгода назад, и несколько месяцев назад. То, что ему в Днепре не позволяют строить метро. Восемь месяцев не мог получить разрешение на строительство метро. Местное самоуправление – это не место для большой политики. Внешняя оборона, экономика, безопасность, национальная безопасность – это ответственность государства.

Местное самоуправление должно отвечать за жизнь человека на конкретной территории, в общине. Это главное, к чему надо дойти. И в нашей программе четко это прописано: предоставить местной власти полномочия, дать под них финансирование и ввести жесткую ответственность местной власти. Это можно сделать, в реформе децентрализации все это прописано: префекты, которые контролируют решения, которые принимают и городские головы, и городские советы. Жесткая ответственность, контроль – и никакой федерализации не будет, все.

Сильные регионы – это сильная страна. И на примере Польши, других стран Европы мы видим, что когда местные власти имеют полномочия, от этого выигрывает вся страна. А центральной власти надо сосредоточиться на основных задачах, которые стоят перед ней: реформы, экономика, внешняя политика.

Почему мы потеряли темпы децентрализации и даже определенное доверие к этому процессу? Когда мы только начали создавать первые ОТГ, все было прекрасно – субвенции на дороги, на медицину, на образование, видим результаты, развитие общин. А когда мы пришли в города, когда мы дошли до областей, районов – началось: "Это местные царьки, это сейчас они заберут власть".

Рейтинги. Мы видим, что новый президент, новая Верховная Рада, новая политическая сила, которая появляется в Украине, через год она теряет свои рейтинги. А рейтинги местного самоуправления, они растут. Люди больше доверяют тем, с кем они могут пообщаться, и тем, кто что-то делает на местах. Именно это заставляет власть сворачивать децентрализацию, если говорить честно. Потому что, если взять бюджет развития города Житомира за 15-й год и взять 20-й год, он сейчас реально меньше в два раза. Почему?

Сейчас ваша доходная часть – это три миллиарда гривен.

Это ни о чем. Я говорю о тех средствах, которые остаются для развития города. Потому что, если взять эту доходную часть: социалка, школа, образование, детские сады – это полтора миллиарда, больше, чем полтора миллиарда. И все.

Ну, вам говорят, что вы украли у людей инициативу реализовывать те проекты, которые касаются бюджета участия.

Классный вопрос. Каждый год Житомир один из первых реализовывал бюджет участия. Люди сами предоставляли проекты, потом приходили, голосовали, все. На этот год мы свернули этот проект. Только сказали: на один год. Почему? Потому что идет спекуляция, и мы понимали, что осенью будут выборы. Депутаты, кандидаты в депутаты будут спекулировать на этих проектах...

Будет гречка.

Да, это будет гречка, они будут делать все, чтобы реализация этого сквера была именно в их микрорайоне и пошли манипуляции: за студентами и прочее, использование админресурса. И мы на этот год сделали один проект. Люди выбрали тот, за который они проголосовали. Это реконструкция Нового бульвара. И все, на следующий год мы снова будем делать бюджет участия, никаких проблем.