Судья Вовк отреагировал на объявление его в розыск и раскрыл место пребывания

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк отреагировал на объявление его в розыск Национальным антикоррупционным бюро Украины.

На своей странице в Facebook он заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.

"Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК. Однако, по непонятной причине, я так и не дождался от этих бравых борцов непонятно с чем простого процессуального действия – чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. Как и те мои коллеги, о которых идет речь у них на сайте. А как учат на юрфаке: нет подозрения – нет процессуального статуса", – написал судья.

Вовк отметил, что те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, на них присутствовали, однако следователей НАБУ "не заинтересовали". Их попросили прийти "попозже", перенеся допрос на 18 августа, рассказал Вовк.

"Речь явно идет не о попытках выяснить правду, а о чем-то совершенно другом. Поэтому мы продолжаем спокойно выполнят свои обязанности – на своих рабочих местах. А действия НАБУ, устроившего очередное шоу, мы расцениваем как вмешательство в деятельность судей. Поскольку это в Украине пока еще преступление, то соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы.

Павел Вовк отреагировал на объявление его в розыск Павел Вовк в Facebook

Вовк заявил, что ни от кого не прячется Павел Вовк в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя – Павла Вовка.