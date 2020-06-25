Судья по делу Порошенко ранее вступился за Зеленского из-за прослушивания активистов

Судья Печерского суда Сергей Вовк, который является председательствующим в "деле" против пятого президента Петра Порошенко, отличился в том числе и тем, что заступился за Владимира Зеленского относительно незаконного прослушивания активистов, участников акции "Нет капитуляции".

Об этом сообщает Bihus.Info. Правда, это решение в пользу Зеленского по делу о прослушивании общественных активистов было отменено Апелляционным судом.

Как известно, активисты уже несколько месяцев добиваются открытия производства через прослушивание активистов.

Напомним, Владимир Зеленский 9 октября 2019 во время встречи с ветеранами и общественными активистами в Офисе президента сообщил, что распечатки телефонных разговоров участников акций "Нет Капитуляции". Активист Дмитрий Синченко обратился с официальным запросом к президенту с просьбой предоставить ему документы, подтверждающие законность осуществления прослушиваний, на что из Офиса президента сообщили об отсутствии таких документов.

Впоследствии Синченко написал заявление о совершении уголовного преступления – незаконного прослушивания, однако Национальная полиция отказалась вносить ее в ЕРДР, и Дмитрий обратился в суд с жалобой на бездействие правоохранителей.

Судья Вовк отказал в удовлетворении жалобы.

"К сожалению, судья Вовк вынес политически предвзятое, ничем не обоснованное решение, которым без следственных действий, без всякой оценки доказательств, безапелляционно определил, что прослушивать украинцев можно, если они политические оппоненты президента. А считать иначе – это, по мнению судьи Вовка , некие "политические убеждения", – отметил Синченко.

Апелляционный суд отменил решение судьи Вовка. Теперь дело повторно должен рассмотреть суд первой инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева 18 июня принял отложить заседание по избранию пятом президенту Петру Порошенко меры пресечения по делу о якобы нарушениях при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко до 1 июля.