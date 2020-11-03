Судья КСУ Слиденко пригрозил Зеленскому войной и "150 годами тюрьмы"
Президент Украины Владимир Зеленский открыто призывал народных депутатов от фракции "Слуга народа" к свержению государственного строя.
Как заявил в комментарии УНИАН член Конституционного суда Украины Игорь Слиденко, глава государства в аудиообращении к нардепам "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".
"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", – сказал он.
На вопрос, что будет, если в парламенте найдется 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко ответил, что дальше – "распад Украины и война".
"Потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти", – подчеркнул судья.
По его словам, складывается впечатление, что кто-то толкает Зеленского к такому развитию событий.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
2 ноября Зеленский записал аудиообращение к депутатам от фракции "Слуга народа", в котором отметил необходимость принять жесткое решение в отношении судей Конституционного суда.