Судья КСУ Слиденко пригрозил Зеленскому войной и "150 годами тюрьмы"

Президент Украины Владимир Зеленский открыто призывал народных депутатов от фракции "Слуга народа" к свержению государственного строя.

Как заявил в комментарии УНИАН член Конституционного суда Украины Игорь Слиденко, глава государства в аудиообращении к нардепам "наговорил себе на 150 лет тюрьмы".

"Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", – сказал он.

На вопрос, что будет, если в парламенте найдется 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко ответил, что дальше – "распад Украины и война".

"Потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти", – подчеркнул судья.

По его словам, складывается впечатление, что кто-то толкает Зеленского к такому развитию событий.

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