Судья КСУ Слиденко объяснил, почему приняли громкое решение по декларациям

Решение Конституционного суда Украины об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование связано с деятельностью уволенного директора НАБУ Артема Сытника. Напомним, что Окружной админсуд Киева признал его назначение нелегитимным.

О причинах резонансного решения в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил судья КСУ Игорь Слиденко. По его мнению, решающим в этом деле стал конфликт Сытника с другими политиками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почему эта проблема не появлялась до 2020 года? Я могу сказать только свое мнение: потому что то лицо, которое возглавляло и продолжает возглавлять НАБУ, не входило в противоречие с другими политическими игроками. Если бы возник какой-то конфликт до 2020 года, очевидно, что это дело появилось бы в КСУ в 2017, 2018, 2019 году. А так получилось, что в 2020 году", – заявил Слиденко.

"До тех пор, пока господин Сытник в основном занимался тем, что ставил устройства подслушивания, катался где-то, до тех пор это устраивало. Сказать, что НАБУ имеет какие-то достижения, есть какая-то отдача конкретная... Не в деньгах рассчитывается эффективность работы подобных органов. А в том, выполнили ли они свою функцию, свою задачу", – добавил судья КСУ.

Напомним, ранее председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника назначили на должность незаконно. Он отметил, что уволенный глава НАБУ "стал заложником ситуации".

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