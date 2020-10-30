Судья Конституционного Суда и глава НАПК сцепились в перепалке в прямом эфире

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков и судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко устроили перепалку в прямом эфире.

Инцидент произошел на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ходе обсуждения отмены КСУ уголовной ответственности за ложное декларирование. Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online 30 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свобода слова Савика Шустера Скриншот видео

Слиденко заявил, что антикоррупционные органы "не подходят" друг другу, а их проблемы начались еще с момента их создания. НАБУ, по его мнению, свою задачу не выполнило "по политическим мотивам".

"То представление, которое делали народные депутаты КСУ, оно, собственно, касалось совсем других аспектов... – связанных с декларированием близких лиц. Ну и 366 статья (ст. 366-1 УК о наказании за декларирование недостоверной информации, – Ред.).

Но проблема, которая была определена Конституционным Судом для решения ее в рамках конституционного контроля, субъектами представления практически не ставилась. Была только одна норма (ч. 8 ст.11), которую КСУ должен был проверить. Даже не вся норма, а ее часть", – продолжил судья.

Он добавил, что проблема в Украине не в декларировании, "довести неконституционность которого практически невозможно", а в "неадекватном позиционировании НАПК в системе, которая осуществляет антикоррупционную политику".

Слиденко считает, что НАПК создавался как орган исполнительной власти и в итоге стал "органом контроля", а не мониторинга. Однако, контроль над судебной властью невозможен, сказал он.

"Сейчас произошла явка с повинной. Судья Конституционного Суда сказал, что КСУ и судья этот написали решения по вопросам, которые не ставились в конституционном представлении. Написали решения в собственных интересах", – отреагировал на это Новиков.

Глава НАПК подчеркнул, что суды не имеют права выходить за рамки своих полномочий.

На этом спор не закончился. Судья сказал, что в антикоррупционные органы "нельзя выбирать людей, которые делали карьеру в прокуратуре". Так он намекнул на Новикова.

"Я что-то признал, что-то сказал, явка с повинной... риторика 37-го года... Меня сделали коррупционером на пустом месте", – ответил Слиденко.

Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:

Напомним, ранее судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заявил, что на него якобы давили из Офиса президента Украины и он написал заявление об отставке.

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