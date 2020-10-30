Судья Конституционного Суда и глава НАПК сцепились в перепалке в прямом эфире
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков и судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко устроили перепалку в прямом эфире.
Инцидент произошел на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ходе обсуждения отмены КСУ уголовной ответственности за ложное декларирование. Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online 30 октября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Слиденко заявил, что антикоррупционные органы "не подходят" друг другу, а их проблемы начались еще с момента их создания. НАБУ, по его мнению, свою задачу не выполнило "по политическим мотивам".
"То представление, которое делали народные депутаты КСУ, оно, собственно, касалось совсем других аспектов... – связанных с декларированием близких лиц. Ну и 366 статья (ст. 366-1 УК о наказании за декларирование недостоверной информации, – Ред.).
Но проблема, которая была определена Конституционным Судом для решения ее в рамках конституционного контроля, субъектами представления практически не ставилась. Была только одна норма (ч. 8 ст.11), которую КСУ должен был проверить. Даже не вся норма, а ее часть", – продолжил судья.
Он добавил, что проблема в Украине не в декларировании, "довести неконституционность которого практически невозможно", а в "неадекватном позиционировании НАПК в системе, которая осуществляет антикоррупционную политику".
Слиденко считает, что НАПК создавался как орган исполнительной власти и в итоге стал "органом контроля", а не мониторинга. Однако, контроль над судебной властью невозможен, сказал он.
"Сейчас произошла явка с повинной. Судья Конституционного Суда сказал, что КСУ и судья этот написали решения по вопросам, которые не ставились в конституционном представлении. Написали решения в собственных интересах", – отреагировал на это Новиков.
Глава НАПК подчеркнул, что суды не имеют права выходить за рамки своих полномочий.
На этом спор не закончился. Судья сказал, что в антикоррупционные органы "нельзя выбирать людей, которые делали карьеру в прокуратуре". Так он намекнул на Новикова.
"Я что-то признал, что-то сказал, явка с повинной... риторика 37-го года... Меня сделали коррупционером на пустом месте", – ответил Слиденко.
Предлагаем посмотреть трансляцию эфира:
Напомним, ранее судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заявил, что на него якобы давили из Офиса президента Украины и он написал заявление об отставке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный Суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
30 октября украинцы провели протест под КСУ: здание забросали дымовыми шашками и шинами.