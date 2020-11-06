Судья КСУ – о требовании отставки: мне не нравится Арахамия, это фамилия или болезнь? Видео

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко отвечая на вопрос журналистов о том, что народные депутаты требуют отставки состава КСУ, начал размышлять о фамилии главы фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.

В эфире "Радио Свобода" он сказал, что сам написал заявление об отставке давно и считает, что поступил честно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое – болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" – отметил судья.

Касательно решения своих коллег, Слиденко сказал, что не может отвечать за них.

Напомним, что народные депутаты 4 ноября передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.

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