Судья КСУ – о требовании отставки: мне не нравится Арахамия, это фамилия или болезнь? Видео
Судья Конституционного суда Игорь Слиденко отвечая на вопрос журналистов о том, что народные депутаты требуют отставки состава КСУ, начал размышлять о фамилии главы фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии.
В эфире "Радио Свобода" он сказал, что сам написал заявление об отставке давно и считает, что поступил честно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Мне не нравится Арахамия. Я так и не понял, что это такое – болезнь, фамилия или явление? Так что ему теперь идти в отставку из-за этого?" – отметил судья.
Касательно решения своих коллег, Слиденко сказал, что не может отвечать за них.
Напомним, что народные депутаты 4 ноября передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно уйти в отставку.
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