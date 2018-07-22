Четвертый год Всеукраинское движение "Сила права" вместе с ранеными и покалеченными на этой войне, с переселенцами, вынужденно покинувшими свои дома, и семьями погибших воюет на юридическом фронте против государства-агрессора.

Это тяжелая война, на которой не бывает быстрых побед, но мы каждый день продвигаемся вперед. В большинстве областей Украины уже получены сотни решений судов, которыми признаны факты нанесения ущерба гражданам вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации части территории нашей страны. Каждым таким судебным решением фиксируются доказательства российских преступлений на нашей земле. Правовую позицию "Силы права" поддержал новый Верховный Суд. Следующим шагом на этом пути являются иски против государства-агрессора и взыскание суммы ущерба в пользу пострадавших граждан.

За годы борьбы в судах мы вместе с ними насмотрелись всякого: и трусости, и глупости, и подлости, но, к счастью, в нашей хронически больной судебной системе нашлось немало судей, которые способны, вынося решение, руководствоваться Законом и совестью.

Тем более дико, на фоне десятков глубоко мотивированных решений, вынесенных судьями в Хмельницкой области в интересах пострадавших, выглядит решение судьи Хмельницкого горрайонного суда Зоряны Чевилюк по делу вынужденной переселенки из Луганской области.

В заявлении Юлии Горбуновой, подготовленном "Силой права", описаны все беды и боль молодой женщины, вынужденной бежать от войны с четырехмесячным сыном. Практика Европейского суда по правам человека предусматривает в таком случае выплату за счет виновной стороны компенсации суммы морального ущерба в размере 35 тысяч евро на каждого переселенца. При этом речь идет не социальной помощи со стороны нашего государства, размеры которой определяются состоянием экономики и возможностями украинских налогоплательщиков, а о выплатах за счет Российской Федерации, как агрессора.

Судья Чевелюк имела все законные основания на удовлетворение иска в полном объеме, но, видимо, руководствуясь собственным отношением к российской агрессии, неведомыми внутренними убеждениями и специфическим пониманием справедливости, решила, что нечего "жировать" переселенке с малолетним ребенком, и ограничила суммы выплат за счет России до 10 тысяч евро на человека.

Таким образом украинский судья Зоряна Чевелюк сэкономила Путину 50 тысяч евро, которые он без колебаний направит на убийство наших солдат и мирных граждан.

Впереди апелляция. Мы не сдаемся никогда.

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Каждый, кто пострадал от российской вооруженной агрессии, может обратиться в юридические приемные "Силы права", четвертый год работающие по всей стране (подробности на сайте sila-prava.org). При поддержке фракции "Батькивщина" в Верховной Раде нам удалось добиться отмены судебного сбора для граждан, подающих иски против государства-агрессора. Помощь пострадавшим на всех этапах оказывается бесплатно. Для нашей команды все, что мы делаем – борьба на юридическом фронте за свою страну.