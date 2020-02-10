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10 февраля • обновлено в 18:47
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Виктор Чайка
Виктор Чайка
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Судный день для демократов

8.2т

Премьер-штукарь Гончарук стремительно теряет остатки рейтинга своего незадачливого правительства. Особенно подкосили этого балакучего лицедея дурацкие посиделки в Давосе, непонятки с дубилетной переписью населения и несправедливо подросшие в такую теплую зиму платежки за тепло за январь.

А потому ловкачам из Кабинета Министров срочно нужен сегодня какой-то свежий и эффективный фокус-покус для задуривания зеленого лохократа...Эврика! Один из немногих вопросов, в котором едины все слои нашего пестрого электората - это всеобщая ненависть к жирным котам-бюрократам (кстати, Макрон сократил в прошлом году 5 тысяч французских госслужащих, чем слегка поправил свой давно пошатнувшийся под ударами желтых жилетов рейтинг)).

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Итак, Гончарук, под кресло которого копают как минимум пять претендентов (итоги битвы этих бульлогов под ковром вполне предсказуемы: победит тот, у кого больше всего штыков)), ВДРУГ обьявил ні сіло ні впало, что сократит госаппарат в 2020 году аж на 10 процентов.

Как известно, чиновники, - как книги в большой библиотеке: самые НЕНУЖНЫЕ стоят на самом верху. Судя же по довольно бессодержательному месседжу премьера, рыбу опять будут чистить с хвоста, хотя гниет она с головы.

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Поэтому здравомыслящие члены Зе-команды должны потребовать у этого Манилова конкретный план сокращения госаппарата: например, чиновников ПЕРВОГО РАНГА, самых коррумпированных, самых бесполезных и самых дорогих для госбюджета и Пенсионного фонда нужно бы сократить хотя бы на 30 процентов; чиновников ВТОРОГО РАНГА на 20 процентов etc.

Именно державні службовці высших рангов не только создают работу для друг друга, чтобы отправлять в оффшоры щедрые откаты, но именно эти чинодралы и плодят бесконечно НОВЫХ ЧИНОВНИКОВ в госаппарате (за 28 лет Незалежності госаппарат разбух в десятки раз!!!

P. S. Бюрократия - это минное поле на пути Реформ.

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Автор
Виктор Чайка Виктор Чайка
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Незаблежность это анархия, в современном мире не способная к существованию. Сколько не тяни, закончится крахом системы.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Klizma, закончится точно крахом империи. пора ей вместе с пу на покой. пора...
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Звон Владимир
Звон Владимир
А как же с созданием новых-старых министерств? Ни один финт левой ногой не проходил без последствий. Не лучше ли вскрыть третий конверт и не шоргать ногами?
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