Судьи КСУ, назначенные Порошенко, не поддержали скандальное решение о e-декларировании – ГПК

Скандальное решение об электронном декларировании не поддержали четыре судьи Конституционного Суда, трое из них назначил по президентской квоте Петр Порошенко.

Фамилии судей обнародовал на своей странице в Facebook Центр противодействия коррупции.

Это Сергей Головатый, которого назначил Порошенко в феврале 2018 года, бывший нардеп и член Венецианской комиссии. Василий Лемак, предназначенный Порошенко в феврале 2018 года, – бывший профессор Ужгородского национального университета. Виктор Колесник, предназначенный Порошенко в январе 2016 года, – экс-професор Университета имени Ярослава Мудрого.

Еще один судья – Олег Первомайский, назначенный Верховной Радой в сентябре 2018 (квота "Народного фронта"). Бывший доцент Университета имени Тараса Шевченко.

"Головатый и Лемак написали особые мнения, в которых не согласились с решением своих коллег. Головатый пишет, что Украина имеет необратимый европейский и евроатлантический курс. А в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений сотрудничества между Украиной и Евросоюзом. По его словам, Украина взяла обязательство противодействовать коррупции", – сообщает ГПК.

"Есть практика ЕСПЧ, что декларирование активов публичных деятелей имеет легитимную цель, которая является нужной в демократическом обществе. Наш подход к декларированию положительно оценили профильные международные организации", – говорится в заявлении.

Головатый не считает проверку судей со стороны НАПК давлением на судебную власть, потому что это преследует легитимную цель – предотвращения коррупции. Он отмечает, что привлечение судьи к ответственности за коррупцию никоим образом не является "контролем" над судьей.

Он также отмечает, что КСУ обосновали все это неконституционным контролем над судьями, но отменили нормы закона о декларировании не только в отношении судей, но и в отношении всех чиновников вообще. Это также не имеет юридического обоснования, – резюмирует ГПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. После этого Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к электронным декларациям чиновников.

Кабинет министров 29 октября обязал НАПК возобновить доступ к реестру деклараций чиновников. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцы уже 30 октября смогут получить доступ к декларациям.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский поручил неотложно разработать и подать в Верховную Раду законопроект о восстановлении доверия к конституционному судопроизводству. Глава правительства отметил, что работа над ним уже ведется.