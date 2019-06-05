Судьи ЕСПС рассказали о новинках юриспруденции в диджитал-эру

В современном мире, с его бешенным рывком технологий и инструментов, надо за ними успевать. Кто не смог – тот проиграл. Это касается всех абсолютно сфер жизнедеятельности человека. Не обошла диджитализация и право. Новейшие методологические и практические новинки привезли в Украину прямо со Страсбурга.

Четверо судей ЕСПЧ рассказали о них в рамках Международной конференции: "Юриспруденция Европейского суда по правам человека в цифровую эру". Мероприятие прошло в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

В мероприятии приняли участие представители разных направлений в практической и теоретической юриспруденции. Свое мнение высказали судьи Европейского Суда по правам человека, Верховного Суда, Высшего Антикоррупционного суда Украины, ведущие адвокаты, ученые из всей страны.

Участники Международной конференции

Значимость конференции подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, отправив участникам приветственное слово. Глава государства пожелал собравшимся успешного проведения международных чтений по актуальным правовым вопросам в рамках обеспечения прав человека в Украине.

Профессор, проректор НУ "ОЮА" Людмила Ульянова представила приветствие от Владимира Зеленского

Правоведы рассмотрели ставшие актуальными для современного общества вопросы правовой методологии в европейской юриспруденции. Живой интерес вызвало обсуждение прецедентного права ЕСПЧ, практики в сфере интернета и искусственного интеллекта, цифровых технологий, защиты интеллектуальной собственности в интернет-пространстве, защиты права на частную жизнь, свободы в выражении собственного мнения, толерантности и корректности общения в интернет-пространстве, в рамках действующего законодательства.

Сергей Кивалов, президент НУ "ОЮА", отметил, что такое масштабное мероприятие - это большое событие даже для юракадемии, которая стабильно находится в лидерах проведенных мероприятий и вузов, следящих за новшествами и первыми внедряющих их в жизнь.

"В стенах нашего университета регулярно проводятся различные мероприятия – конференции, круглые столы, посвящённые практике Европейского суда по правам человека, но мероприятие такого масштаба у нас проводится впервые, и оно непременно войдёт в историю нашего университета. Для нас сегодня огромная честь принимать в своей альма-матер глубокоуважаемых судей высшей судебной инстанции Европейского континента. Одним из ключевых направлений научных исследований в Академии уже много лет выступают правовые и организационные аспекты деятельности Европейского Суда по правам человека. В библиотеке университета собрана уникальная подборка решений ЕСПЧ. Благодаря руководству, секретариату ЕСПЧ мы получаем все решения Страсбургского суда – сказал Сергей Кивалов.

Сергей Кивалов, президент НУ "ОЮА"

История сотрудничества с ЕСПЧ достаточно продолжительна. Несколько лет назад Сергей Кивалов, входя в Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, выступал с докладом на Парламентской Ассамблее. В докладе были систематизированы ключевые проблемы, которые существовали в практике отдельных государств по исполнению решений Суда, а также сформулированы предложения, направленные на усовершенствование правового статуса и эффективности деятельности Суда, усиления национального контроля за своевременностью и полнотой исполнения его решений.

Заседание ПАСЕ

С.Кивалов внес предложения, направленные на усовершенствование правового статуса и эффективности деятельности ЕСПЧ

"Темы моего доклада актуальны и сегодня. Там акцентировалось внимание на необходимости усиления юридических гарантий независимости судей Страсбургского Суда. Мы внесли предложение о том, что не только судьи ЕСПЧ, но и члены их семей должны иметь дипломатические паспорта, а государства-участники Конвенции должны строго соблюдать требования, касающиеся этих дипломатических иммунитетов, путем предоставления Судьям Суда предусмотренных льгот. Также мы внесли предложение о том, что срок полномочий судьи в Суде должен быть включен в национальный трудовой стаж в судебной или иной сфере деятельности. После прекращения полномочий судьи ЕСПЧ государство-участник должно обеспечить ему аналогичную должность, если он еще не достиг пенсионного возраста. После его достижения судьи должны иметь право на пенсию, эквивалентную пенсии судей высших судов или государственных служащих аналогичных должностей. Важно, что наши предложения были поддержаны" – сказал Кивалов.

Анна Юдковская, судья от Украины в ЕСПЧ

"Я очень благодарна Одесской юракадемии за это приглашение. Для нас это уникальная возможность также пообщаться с национальными судьями. Я особенно поражена количеством и качеством вопросов, которые они нам ставили. Судьба Академии - это заслуга президента университета, что является совершенно очевидным. Знаю, сколько усилий Сергей Васильевич вкладывает в Одесскую юридическую академию. Это его любимое детище" – говорит Анна Юдковская, судья Европейского суда по правам человека (Украина).

Лятиф Гусейнов, судья от Азербайджана в ЕСПЧ

"Это абсолютный успех Академии. Честно скажу, я участвовал в разного рода мероприятиях, но такого масштаба, такого уровня считаю настоящим успехом. Поздравляю руководство университета, Президента вуза Сергея Кивалова, весь коллектив с тем, что им удалось на таком уровне провести мероприятие. Это похвально и думаю, что мы, судьи, будем рады вновь принять участие в подобных конференциях. Обмен мнениями на таком профессиональном уровне позволяет нам вести конструктивный диалог и естественно способствует нашему взаимопониманию и в конечном итоге, ведет к улучшению защиты прав человека" – говорит Лятиф Гусейнов.

Ладо Чантурия, судья от Грузии в ЕСПЧ

"Мое первое впечатление о Юридической академии положительное, оно превзошло все мои ожидания. Так что не случайно, что университет пользуется таким авторитетом и является одним из выдающихся научных центров Украины. Я хочу особо подчеркнуть роль Сергея Васильевича, потому что его заслуга в становлении этой Академии, в развитии международных контактов, его роль в развитии материальной базы этого университета очевидна, и я хочу лично пожелать ему всяческих благ" – комментирует Ладо Чантурия.

Так же президент НУ "ОЮА" подчеркнул: "Мы в юракадемии не только не пропускаем новшеств, но и создаём их сами. Хочу напомнить вам, -обратился Кивалов к участникам международной конференции - что институт Конституционной жалобы вышел из нашего университета и теперь, в соответствии со статьей 151-1 Конституции и нормами закона "О Конституционном Суде Украины", каждый гражданин имеет право обратиться в Конституционный Суд для защиты своих прав . При этом тема, которая собрала нас сегодня здесь, очень важна для современного общества и развития юридической науки. Вопрос еще предстоит изучать, и я надеюсь, что научная база даст толчок к разработке законодательной базы по этой теме. Я также надеюсь, что вопросы, которые нам предстоит здесь обсудить, помогут нам в рассмотрении дел в Верховном Суде, Кассационных судах Украины. Я благодарю вас всех за то, что вы нашли возможность принять участие в конференции и желаю вам продуктивной работы – заключил Кивалов.

Так же Кивалов напомнил, что в НУ "ОЮА" все дисциплины - с 1 по последний курсы, - читаются, кроме украинского, на английском, немецком и французском языках. На выбор студента. А так же преподается специальная дисциплина – Практика Европейского Суда по правам человека в гражданском судопроизводстве. И буквально недавно 40 студентов посетили Европейский суд по правам человека, на практике познакомились с работой ЕСПЧ, встретились с ведущими специалистами Страсбургского Суда. Высокий уровень подготовки студентов в НУ "ОЮА" отмечали все участники Международной конференции.

Армен Арутюнян, судья ЕСПЧ от Армении

" Я читал лекции во многих университетах, и в Гарвардском университете, и в Мичиганском, и во французских вузах, я считаю, что Юракадемия по своему потенциалу, материально-технической базе не уступает этим ведущим западным вузам и ее студенты тоже. И я не удивлюсь, если увижу в один день на этих высоких постах именно их" – подчеркивает Армен Арутюнян.

Дмитрий Михайленко, судья Высшего антикоррупционного суда Украины

"В организации таких конференций я участвовал, еще, когда был здесь, в университете, начальником научно-исследовательской части. Ранее также проводились широкие и по представительству, и по уровню спикеров мероприятия. Судьи Европейского суда по правам человека неоднократно приезжали в наш университет, и это только подтверждает высокий уровень того, что здесь создан уровень школы, Одесской школы права и уважение, которым она пользуется. Здесь можно пройти путь даже не от студента, а от слушателя подготовительного отделения университета к судье Высшего антикоррупционного суда, до судьи, в том числе, Верховного Суда – говорит Дмитрий Михайленко, выпускник Национального университета "Одесская юридическая академия".

Участником Международной конференции от Верховного Суда был Секретарь Большой Палаты Всеволод Князев.

Всеволод Князев, судья КАС Верховного Суда, Секретарь Большой Палаты

" Я рад, что вижу здесь такое представительное собрание судей Европейского суда по правам человека, Верховного Суда, Высшего Антикоррупционного суда. Я являюсь выпускником Одесской юридической школы и уверен, что это очень сильная школа, дающая возможность будущим правоведам добиться в своей профессии самого высокого положения. Тема, которую мы будем обсуждать на конференции, актуальна для всех сфер жизни. Мы видим, какими темпами развиваются цифровые технологии, как плотно вошли они в наш быт на всех уровнях. А вот законодательная база, правовое регулирование вопросов этой сферы в Украине запаздывает. Необходимостью стало урегулирование этого вопроса в судебной практике с помощью нормативных актов. Сегодня мы не можем закрыть глаза на то, что этот вопрос находится в напряженном правовом поле. Я рад, что опытные практики и маститые ученые выскажут свое мнение по заявленной проблеме и надеюсь, что результаты работы конференции будут использованы в будущей законодательной практике в этой сфере" – сказал Всеволод Князев.

Его поддержала глава Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидия Изовитова.

Лидия Изовитова, Глава НААУ

"Тема сегодняшнего мероприятия предполагает перспективный взгляд на вопрос защиты прав человека и даст нам возможность прогнозировать взаимодействие украинских юристов и адвокатов по этому вопросу с Европейским судом – подчеркнула она.

Участники Международной конференции

Участники конференции также обменялись мнениями относительно участившейся проблемы пренебрежения правами человека. Сошлись на том, что в цифровую эпоху, конечно, при наличии соответствующей законодательной базы, с такими проявлениями бороться гораздо легче. Как и с нарушенным правом на приватность, виртуальную личность в судебной практике и так далее.

Один из главных итогов Международной конференции - то, что мероприятие станет ощутимым толчком для развития юриспруденции в Украине, для скорейшего принятия новых, отвечающих вызовам времени, законов.

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