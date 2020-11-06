Судей КСУ следует назначать только после проверки на добропорядочность, – Порошенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал применить при назначении новых судей Конституционного Суда процедуру, которая была применена во время конкурса в Высший Антикоррупционного суда. По его мнению, это позволит восстановить доверие и к КСУ, и к Украине в целом. Об этом Порошенко заявил во время выступления в Верховной Раде.

По словам пятого президента, соответствующий законопроект уже внесен в парламент.

"Я прежде всего хочу поздравить весь зал, все Верховную Раду Украины с очень важной победой. Победой, когда мы не дали уничтожить Конституцию, когда мы не дали узурпировать власть, когда мы не дали без каких-либо конституционных полномочий господину Зеленскому привести 100% своих людей, разрушив конституционную юрисдикцию, Конституционный Суд. Очень важно, что представители всех фракций, понимая важность этой позиции, объединились и сохранили Украину. Я благодарю вас за это", – сказал Порошенко.

Он также прокомментировал попытки изменить процедуру назначения судей КСУ.

"Мы все слышали обращение Зеленского и монобольшинства о том, что процедура назначения судей КСУ будет кардинально изменена, изменена через механизм привлечения иностранных советников, через привлечение Общественного совета добропорядочности для того, чтобы дополнительно к профессиональным знаниям – так же, как мы это сделали при формировании высшего Антикоррупционного суда, – мы имели гарантированный механизм непопадания сомнительных личностей в КСУ", – подчеркнул Порошенко.

По мнению лидера "Европейской Солидарности", страна должна двигаться другим путем.

"Мы предложили, что сейчас у парламента есть две вакансии, мы должны сформировать изменения в законодательство, и сегодня я благодарю тех народных депутатов из фракции, которые подписались. Для того, чтобы комиссия по Совету добропорядочности с участием международных советников взяла на себя функцию помощи и президенту, и высшей судейской власти, и Верховной Раде для того, чтобы каждая кандидатура прошла проверку на добропорядочность, восстановив доверие к Украине и к украинской Конституции во всем мире", – отметил Порошенко.

Политик призвал коллег по парламенту поддержать законопроект, которым предусматривается привлечение комиссии по добропорядочности к назначению судей КСУ.

"У меня просьба сейчас конкурс отменить, поставить закон, который сегодня зарегистрирован, на голосование, сформировать процедуру, когда мы привлекаем комиссию по добропорядочности к назначению судей КСУ, и после этого вернуться к назначению возможно этих достойных людей. Это поможет им быть в Конституционном Суде Украины нового качества", – убежден пятый президент.

По его словам, "Европейская Солидарность" внесла в Верховную Раду проект закона Украины 4339 "О внесении изменения в статью 12 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" (относительно совершенствования конкурсных основ отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины)". Согласно законопроекту, в установлении соответствия кандидатов на должности судей Конституционного Суда Украины критериям добропорядочности принимают участие члены Общественного совета международных экспертов, образованного в соответствии с Законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Верховная Рада Украины собралась на заседание 6 ноября. Главными событиями сессионного дня стало введение штрафов за отсутствие маски и провал инициированного Зеленским назначения судей КСУ.