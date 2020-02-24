Организовал референдум "ДНР"? Скандальный депутат может стать судьей КСУ

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко претендует на пост судьи Конституционного суда Украины.

Соответствующая декларация политика, которого СБУ подозревает в организации сепаратистского референдума 11 мая 2014 года, появилась в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции. В документе внесены сведения за 2019 год.

Валерий Гнатенко Politica.com.ua

Скриншот декларации

В Дружковке Донецкой области Гнатенко имеет жилой дом площадью 438,9 кв. м и земельный участок на 3160 кв. м, а также участок в Лимане площадью 400 кв. м. Еще по дому и участку задекларировано на сына и жену политика.

Доходы возможного судьи за год составили 411 тысяч зарплаты на должности мэра Дружковки, 167 тысяч зарплаты в Раде, 107 тысяч пенсии и 46 тысяч гривен банковских процентов.

Еще 157 тысяч гривен он получил в Верховной Раде на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Его жена, согласно декларации, заработала около 100 тысяч. На счетах в банках семья депутата держит 470 тысяч гривен.

Денежные активы политика, которые он раскрыл в декларации Скриншот

Напомним:

В 2015 году Служба безопасности открыла четыре уголовных производства против мэра Дружковки Донецкой области Валерия Гнатенко, а также двоих депутатов Краматорского городского совета по подозрению в организации референдума "ДНР" 11 мая 2014 года.

Дело расследуется по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В спецслужбе не сообщают о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Валерий Гнатенко, комментируя правку по законопроекту о рынке земли в Верховной Раде, перепутал количество населения на планете.

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