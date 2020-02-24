Главная Новости
24 февраля • обновлено в 23:39
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Организовал референдум "ДНР"? Скандальный депутат может стать судьей КСУ

1.2т
Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко претендует на пост судьи Конституционного суда Украины.

Соответствующая декларация политика, которого СБУ подозревает в организации сепаратистского референдума 11 мая 2014 года, появилась в реестре Национального агентства по предотвращению коррупции. В документе внесены сведения за 2019 год.

Валерий Гнатенко

Валерий Гнатенко

Politica.com.ua

Скандальный депутат может стать судьей КСУ

Скриншот декларации

В Дружковке Донецкой области Гнатенко имеет жилой дом площадью 438,9 кв. м и земельный участок на 3160 кв. м, а также участок в Лимане площадью 400 кв. м. Еще по дому и участку задекларировано на сына и жену политика.

Доходы возможного судьи за год составили 411 тысяч зарплаты на должности мэра Дружковки, 167 тысяч зарплаты в Раде, 107 тысяч пенсии и 46 тысяч гривен банковских процентов.

Еще 157 тысяч гривен он получил в Верховной Раде на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Его жена, согласно декларации, заработала около 100 тысяч. На счетах в банках семья депутата держит 470 тысяч гривен.

Денежные активы политика, которые он раскрыл в декларации

Денежные активы политика, которые он раскрыл в декларации

Скриншот

Напомним:

  • В 2015 году Служба безопасности открыла четыре уголовных производства против мэра Дружковки Донецкой области Валерия Гнатенко, а также двоих депутатов Краматорского городского совета по подозрению в организации референдума "ДНР" 11 мая 2014 года.

  • Дело расследуется по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

  • В спецслужбе не сообщают о процессуальном статусе Гнатенко, а также о том, на каком этапе находится следствие.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Валерий Гнатенко, комментируя правку по законопроекту о рынке земли в Верховной Раде, перепутал количество населения на планете.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
"Оппозиционная платформа - За жизнь" декларация депутат Конституционный суд Украины ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги