Критиковали ЕС и Верховный суд: Зеленский подписал громкий закон о судебной реформе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1008 о деятельности органов судейского самоуправления, который ранее подвергся критике со стороны Европы и Канады.

В понедельник, 4 ноября, документ был возвращен в парламент с подписью главы государства. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Примечательно, что большинство норм закона, инициатором которого стал сам президент Владимир Зеленский, начнут действовать уже со следующего дня после его публикации в официальных изданиях.

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Что изменит закон о судебной реформе

Документ сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики.

Также уменьшается оклад членов Верховного суда с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (до 105,7 тыс. грн).

Состав ВККС сократят с 16 до 12 членов, в ВККС запретили выбирать бывших членов Высшего совета правосудия. Кроме того, кандидаты в ВККС должны подавать "заявление о проведении проверки, определенной законом "Об очищении власти".

Зеленский подписал закон о судебной реформе

В день вступления в силу закона прекращаются полномочия членов ВККС. Новых членов ВККС будут выбирать по результатам конкурса (конкурсная комиссия – 3 представителя Совета судей и 3 международных эксперта). У Высшего совета правосудия есть 90 дней, чтобы сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить состав комиссии по вопросам добропорядочности и этики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о судебной реформе.

Вскоре с критикой выступил Верховный суд, призвав Зеленского ветировать закон из-за создания угрозы независимости судей в Украине.

По данным источников OBOZREVATEL, спорный закон разработал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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