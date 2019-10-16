Запад обратился к Украине из-за судебной реформы Зеленского: названы главные ошибки власти

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о судебной реформе.

Соответствующее обращение от 15 октября направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Офиса президента Украины Андрею Богдану, передает "Судебно-юридическая газета".

Подписанты выразили желание встретиться с украинской стороной, чтобы "обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определил правительство, избегая некоторых осложнений".

Судебная реформа Коллаж

Авторы документа также посоветовали сотрудничать с Венецианской комиссией с целью приведения закона "в полное соответствие нашим общим ценностям".

В частности, дипломаты указали на такие моменты:

Сокращению судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций для обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы.

Предоставление Высшему совету правосудия полномочий утверждать правила и методологию судебного отбора препятствует Высшей квалификационной комиссии эффективно выполнять свои функции. Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВРУ.

Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРУ, включая условия участия и привлечения международных экспертов, требуют пересмотра, чтобы обеспечить их эффективность.

Письмо дипломатов sud.ua

Письмо дипломатов sud.ua

Письмо дипломатов sud.ua

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 12 сентября приняла президентский проект закона № 1026 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Ранее ЕС и Канада раскритиковали положения законопроекта № 1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления.

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