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17 октября • обновлено в 01:05
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Запад обратился к Украине из-за судебной реформы Зеленского: названы главные ошибки власти

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Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обратились к украинской власти с просьбой пересмотреть отдельные положения законопроекта о судебной реформе.

Соответствующее обращение от 15 октября направлено спикеру парламента Дмитрию Разумкову, премьер-министру Алексею Гончаруку и председателю Офиса президента Украины Андрею Богдану, передает "Судебно-юридическая газета".

Подписанты выразили желание встретиться с украинской стороной, чтобы "обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определил правительство, избегая некоторых осложнений".

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Судебная реформа

Судебная реформа

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Авторы документа также посоветовали сотрудничать с Венецианской комиссией с целью приведения закона "в полное соответствие нашим общим ценностям".

В частности, дипломаты указали на такие моменты:

  • Сокращению судей Верховного Суда должен предшествовать пересмотр норм юрисдикции суда и укомплектования надлежащим штатом судов низших инстанций для обеспечения доступа к правосудию и стабильности судебной системы.

  • Предоставление Высшему совету правосудия полномочий утверждать правила и методологию судебного отбора препятствует Высшей квалификационной комиссии эффективно выполнять свои функции. Такое подчинение должно произойти только после реформирования ВРУ.

  • Требования по созданию конкурсной комиссии по отбору членов ВККС и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при ВРУ, включая условия участия и привлечения международных экспертов, требуют пересмотра, чтобы обеспечить их эффективность.

Письмо дипломатов

Письмо дипломатов

sud.ua

Письмо дипломатов

Письмо дипломатов

sud.ua

Письмо дипломатов

Письмо дипломатов

sud.ua

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада 12 сентября приняла президентский проект закона № 1026 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

Ранее ЕС и Канада раскритиковали положения законопроекта № 1008 о внесении изменений в законы о деятельности органов судейского управления.

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Темы
Судебная реформа Реформы Зеленского Реформы в Украине
Персоны
Дмитрий Разумков Андрей Богдан Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
реформа политика
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