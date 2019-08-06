Суд взялся за Медведчука и Бойко: что известно

Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений в РФ главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За життя" (ОПЗЖ) и кума президента РФ Виктора Медведчука.

Суд поручил дело Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции для выявления признаков сепаратизма у подозреваемого. Об этом говорится в решении суда от 2 августа, сообщает LIGA.net.

Соответствующие ходатайства подал следователь СБУ. Ведомство еще с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука.

Виктор Медведчук

Кроме того, Суд по требованию СБУ также назначил лингвистическую экспертизу выступлений основателя партии "Оппозиционная платформа — За життя" Юрия Бойко и еще трех депутатов ОПЗЖ в Москве 10 июля для выявления признаков сепаратизма. Тогда депутаты встретились с руководством правительства страны-агрессора и путинской партии "Единая Россия".

Отметим, что 18 июля Медведчук и другой лидер ОПЗЖ, Юрий Бойко, провели пресс-конференцию в Санкт-Петербурге. Ее видеозапись посмотрели следователи СБУ. Необходимо установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к свержению конституционного строя или захвату власти в Украине, а также неконституционному изменению ее границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский бизнесмен разнес Бойко и Медведчука. Таким образом он прокомментировал недавнюю поездку политиков в Россию, где они обсуждали "низкую цену на газ" для Украины.

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