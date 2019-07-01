Суд выставил Кремлю новый счет за войну в Украине

Голосеевский районный суд Киева вынес решение по исковым заявлениям украинских граждан против Российской Федерации как государства-агрессора.
Суд, рассмотрев заявления, подготовленные командой правозащитников движения "Сила права" в интересах граждан Украины Вадима Козика и Валерия Шевчишина, обязал выплатить каждому из них по 100 000 грн в качестве компенсации морального вреда, причиненного вооруженной агрессией против нашей страны, сообщает пресс- служба правозащитного движения.
Этими решениями каждому гражданину нашей страны открыта дорога к получению компенсации морального вреда, причиненного агрессором.
Суд
Сайт "Капитал"
В 2014 году юридическая команда движения "Сила права" разработала правовую стратегию получения в судебном порядке компенсации морального и материального вреда гражданами, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
За пять лет в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму $3,5 млдр, которые будут использованы на выплаты компенсации гражданам.
Вся организационная и юридическая помощь "Силы права" бесплатная. Пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального и материального ущерба за счет РФ как государства-агрессора:
семьи погибших военнослужащих и гражданских лиц – от 1,78 млн грн (60 тыс. евро) для каждого члена семьи;
военнослужащие и гражданские лица, получившие ранения, увечья и психологические травмы, – от 600 000 до 4,5 млн грн (от 20 до 150 тыс. евро) + компенсация за потерю трудоспособности + компенсация расходов на лечение и протезирование;
военнослужащие, побывавшие в плену, – от 600 000 грн (20 тыс. евро);
гражданские лица, которые были незаконно лишены свободы на оккупированных территориях, – от 600 000 грн (20 тыс. евро);
вынужденные переселенцы из оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей – от 1 млн грн (35 тыс. евро) + компенсация материального ущерба;
граждане, которые потеряли личное имущество, – размер выплат зависит от стоимости утраченного имущества.
Если вы относитесь к перечисленным категориям, необходимо обратиться в ближайшую юридическую приемную "Силы права".
Пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального вреда за счет РФ как государства-агрессора:
участники боевых действий – 300 000 грн;
жители зоны АТО/ООС – 150 000 грн;
жители временно оккупированных территорий – 150 000 грн;
все граждане Украины, которым в результате вооруженной агрессии РФ против Украины причинен моральный вред, – 100 000 гривен.
Если вы относитесь к перечисленным категориям, то сможете оформить необходимые документы в приемной или с помощью волонтера "Силы права".
Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться помощью по получению компенсации вреда, причиненного оккупацией, сразу после освобождения Крыма и Донбасса.
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