ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Суд выставил Кремлю новый счет за войну в Украине

2.2тЧитать материал на украинском

Голосеевский районный суд Киева вынес решение по исковым заявлениям украинских граждан против Российской Федерации как государства-агрессора.

Суд, рассмотрев заявления, подготовленные командой правозащитников движения "Сила права" в интересах граждан Украины Вадима Козика и Валерия Шевчишина, обязал выплатить каждому из них по 100 000 грн в качестве компенсации морального вреда, причиненного вооруженной агрессией против нашей страны, сообщает пресс- служба правозащитного движения.

Этими решениями каждому гражданину нашей страны открыта дорога к получению компенсации морального вреда, причиненного агрессором.

Суд

Суд

Сайт "Капитал"

В 2014 году юридическая команда движения "Сила права" разработала правовую стратегию получения в судебном порядке компенсации морального и материального вреда гражданами, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За пять лет в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму $3,5 млдр, которые будут использованы на выплаты компенсации гражданам.

Вся организационная и юридическая помощь "Силы права" бесплатная. Пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального и материального ущерба за счет РФ как государства-агрессора:

  • семьи погибших военнослужащих и гражданских лиц – от 1,78 млн грн (60 тыс. евро) для каждого члена семьи;

  • военнослужащие и гражданские лица, получившие ранения, увечья и психологические травмы, – от 600 000 до 4,5 млн грн (от 20 до 150 тыс. евро) + компенсация за потерю трудоспособности + компенсация расходов на лечение и протезирование;

  • военнослужащие, побывавшие в плену, – от 600 000 грн (20 тыс. евро);

  • гражданские лица, которые были незаконно лишены свободы на оккупированных территориях, – от 600 000 грн (20 тыс. евро);

  • вынужденные переселенцы из оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей – от 1 млн грн (35 тыс. евро) + компенсация материального ущерба;

  • граждане, которые потеряли личное имущество, – размер выплат зависит от стоимости утраченного имущества.

Если вы относитесь к перечисленным категориям, необходимо обратиться в ближайшую юридическую приемную "Силы права".

Пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального вреда за счет РФ как государства-агрессора:

  • участники боевых действий – 300 000 грн;

  • жители зоны АТО/ООС – 150 000 грн;

  • жители временно оккупированных территорий – 150 000 грн;

  • все граждане Украины, которым в результате вооруженной агрессии РФ против Украины причинен моральный вред, – 100 000 гривен.

Если вы относитесь к перечисленным категориям, то сможете оформить необходимые документы в приемной или с помощью волонтера "Силы права".

Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться помощью по получению компенсации вреда, причиненного оккупацией, сразу после освобождения Крыма и Донбасса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина
Тег
Партия "Сила права"
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
27
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Денис
Исаев Денис
Надо Голосеевскому районному суду Киева обязать Россию выплатить каждому чубатому габонцу в шароварах по миллиону долларов. А потом правительство может смело повышать коммуналку раз в пять, ведь все габонцы станут долларовыми миллионерами. Очередной маразм Обсос выдаёт как очередную перемогу, хотя чего ещё можно ждать от этой помойки.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
А чего так мало? Охулиард требуйте, не прогадаете. Все равно итог один... Хрен вам по всей роже сапогом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бедный Петр
Бедный Петр
С Канатчиковой дачи писать будут?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel