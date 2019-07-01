Суд выставил Кремлю новый счет за войну в Украине

Голосеевский районный суд Киева вынес решение по исковым заявлениям украинских граждан против Российской Федерации как государства-агрессора.

Суд, рассмотрев заявления, подготовленные командой правозащитников движения "Сила права" в интересах граждан Украины Вадима Козика и Валерия Шевчишина, обязал выплатить каждому из них по 100 000 грн в качестве компенсации морального вреда, причиненного вооруженной агрессией против нашей страны, сообщает пресс- служба правозащитного движения.

Этими решениями каждому гражданину нашей страны открыта дорога к получению компенсации морального вреда, причиненного агрессором.

Суд Сайт "Капитал"

В 2014 году юридическая команда движения "Сила права" разработала правовую стратегию получения в судебном порядке компенсации морального и материального вреда гражданами, которые пострадали в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

За пять лет в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму $3,5 млдр, которые будут использованы на выплаты компенсации гражданам.

Вся организационная и юридическая помощь "Силы права" бесплатная. Пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального и материального ущерба за счет РФ как государства-агрессора:

семьи погибших военнослужащих и гражданских лиц – от 1,78 млн грн (60 тыс. евро) для каждого члена семьи;

военнослужащие и гражданские лица, получившие ранения, увечья и психологические травмы, – от 600 000 до 4,5 млн грн (от 20 до 150 тыс. евро) + компенсация за потерю трудоспособности + компенсация расходов на лечение и протезирование;

военнослужащие, побывавшие в плену, – от 600 000 грн (20 тыс. евро);

гражданские лица, которые были незаконно лишены свободы на оккупированных территориях, – от 600 000 грн (20 тыс. евро);

вынужденные переселенцы из оккупированных территорий АР Крым, Севастополя, Донецкой и Луганской областей – от 1 млн грн (35 тыс. евро) + компенсация материального ущерба;

граждане, которые потеряли личное имущество, – размер выплат зависит от стоимости утраченного имущества.

Если вы относитесь к перечисленным категориям, необходимо обратиться в ближайшую юридическую приемную "Силы права".

Пострадавшие, которые имеют право получить компенсацию морального вреда за счет РФ как государства-агрессора:

участники боевых действий – 300 000 грн;

жители зоны АТО/ООС – 150 000 грн;

жители временно оккупированных территорий – 150 000 грн;

все граждане Украины, которым в результате вооруженной агрессии РФ против Украины причинен моральный вред, – 100 000 гривен.

Если вы относитесь к перечисленным категориям, то сможете оформить необходимые документы в приемной или с помощью волонтера "Силы права".

Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться помощью по получению компенсации вреда, причиненного оккупацией, сразу после освобождения Крыма и Донбасса.

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