Суд вынес решение по опросу Зеленского
Окружной административный суд города Киева отклонил иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным объявления о проведении опроса в день выборов, 25 октября.
Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, напомнив, что с иском к гаранту обращался житель Ивано-Франковской области. Отмечается, что иск рассмотрели в упрощенном порядке 23 октября.
"В связи с тем, что стороны, которые были надлежащим образом уведомлены, не прибыли в судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве", – сказано в сообщении.
В решении суда отмечено суд не обнаружил "наличия реального нарушения прав человека" на момент обращения с иском.
"Объявления любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", – указано в информации.
Решение вступит в законную силу в соответствии со статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины.
Напомним, что на президента Владимира Зеленского подали в суд, требуя признать противоправным объявление о проведении всенародного опроса в день выборов.
Ранее МВД призвало украинцев не применять насилие в отношении волонтеров, которые будут проводить 25 октября опрос от президента Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.
В Офисе президента отметили, что опрос не будет иметь юридических последствий, а таким образом власть хочет позволить украинцам самостоятельно определить свои базовые ожидания о курсе развития страны.
В СМИ обнародовали формат, в котором будет проводиться опрос президента в день выборов. Украинцам нужно будет заполнить анкету, выйдя с избирательного участка.
Исследование показало, что 41% украинцев не станут доверять результатам опроса, который инициировал Зеленский.
Также назван официальный спонсор опроса Зеленского.