Суд вынес решение по опросу Зеленского

Окружной административный суд города Киева отклонил иск к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным объявления о проведении опроса в день выборов, 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, напомнив, что с иском к гаранту обращался житель Ивано-Франковской области. Отмечается, что иск рассмотрели в упрощенном порядке 23 октября.

"В связи с тем, что стороны, которые были надлежащим образом уведомлены, не прибыли в судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве", – сказано в сообщении.

В решении суда отмечено суд не обнаружил "наличия реального нарушения прав человека" на момент обращения с иском.

"Объявления любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", – указано в информации.

Решение вступит в законную силу в соответствии со статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, что на президента Владимира Зеленского подали в суд, требуя признать противоправным объявление о проведении всенародного опроса в день выборов.

Ранее МВД призвало украинцев не применять насилие в отношении волонтеров, которые будут проводить 25 октября опрос от президента Зеленского.

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