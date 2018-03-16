Суд восстановил скандального экс-мэра Николаева в должности

Центральный районный суд Николаева восстановил в должности бывшего мэра города Александра Сенкевича, удовлетворив его иск о признании незаконным решения горсовета о досрочном прекращении полномочий.

Судья Наталья Черенкова напомнила аргументацию истца, который настаивал на незаконности импичмента. Об этом сообщает "Інше ТВ".

Отмечается, что в регламенте не была точно указана процедура отстранения мэра. Сенкевичу также не дали возможность предоставить свои аргументы после оглашения проекта решения перед тайным голосованием.

Кроме того, при его проведении регламент был нарушен, потому что не было установлено наличие кворума. Участники голосования могли свободно общаться. Помимо этого, регламент не предусматривает подписания решения секретарем при действующем мэре города.

По версии суда, истец был лишен права на баланс и участие при принятии решения, которое, в свою очередь, не соответствует нормам права, принципам пропорциональности. Также, не доказана необходимость срочного решения этого вопроса на сессии.

Суд постановил удовлетворить иск Сенкевича. Вердикт суда вступит в силу, если не будет обжалован в апелляционной инстанции.

Как сообщал "Обозреватель", в июне 2017 года Сенкевич сбежал через окно от полиции, когда к нему пришли, чтобы вручить протокол об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

5 октября депутаты приняли решение на внеочередной сессии городского совета о досрочном прекращении полномочий мэра Николаева.

Накануне отставки Сенкевич рассказал, что планировал выйти из фракции "Самопоміч".