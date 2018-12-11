Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

Во вторник, 11 декабря, Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.

Роман Насиров

Роман Насиров

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 мая 2015 года Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу, занимая один из ключевых постов в экономическом блоке украинской власти. Ведомство создали на месте упраздненных во времена президентства Виктора Януковича Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Насиров получил должность, пройдя отбор на открытом конкурсе.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Насирова. Сам политик заявил, что считает дело против него заказным. Кроме того, он находился в больнице в ночь, когда НАБУ проводило операцию по его задержанию.

Напомним, что Роман Насиров подавал иск против Кабинета министров и ГФС. В нем он требовал отменить незаконное решение Кабмина об увольнении, восстановить его в должности и компенсировать заработную плату за период невозможности исполнять свои служебные обязанности. В итоге суд постановил выполнить все требования в полном объеме.