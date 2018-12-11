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Суд восстановил Насирова в должности главы ГФС

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Во вторник, 11 декабря, Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы Украины.

Таким образом, суд признал, что отстранение Романа Насирова от должности главы ГФС в марте 2017 года и увольнение 31 января 2018 года были незаконными. Решение начало действовать с момента его оглашения.

Роман Насиров

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Роман Насиров

Роман Насиров

Как сообщал OBOZREVATEL, с 5 мая 2015 года Роман Насиров возглавлял Государственную фискальную службу, занимая один из ключевых постов в экономическом блоке украинской власти. Ведомство создали на месте упраздненных во времена президентства Виктора Януковича Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы. Насиров получил должность, пройдя отбор на открытом конкурсе.

В марте 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании Насирова. Сам политик заявил, что считает дело против него заказным. Кроме того, он находился в больнице в ночь, когда НАБУ проводило операцию по его задержанию.

Напомним, что Роман Насиров подавал иск против Кабинета министров и ГФС. В нем он требовал отменить незаконное решение Кабмина об увольнении, восстановить его в должности и компенсировать заработную плату за период невозможности исполнять свои служебные обязанности. В итоге суд постановил выполнить все требования в полном объеме.

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Теги
Государственная фискальная служба УкраиныКабинет министров Украины
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Скирда Женя
Скирда Женя
Петр Алексеевич!!! Как так, куда Вы смотрите??? Он должен сидеть в тюрьме!!!!
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Неужели власть, шо втюхивает нам "всю успешность" судебной реформы, вконец не хавает поцеватость ситуации. От этих насировых, мартыненок, "бриллиантовых" прокуроров, курчонков и пр. голова идет кругом. Они то за решеткой,то на воле, а то вообще восстанавливаются в должности. И это все вершит самый "честный" в мире украинский суд? В предвыборный период такие нагрузки на психику избирателя крайне не желательны. Неужели власть думает, что у кого-то шевельнется подозрение в правдивости принимаемых судами решений? А значит и оценена власть, вершившая судебную реформу и ныне управляющая реформироваными судами, будет однозначна и реализуется во время выборов
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ну збс чё
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Ершов Василий
Ершов Василий
Себостьян Прейро, че, більше буквочок не знаєш?А ти жми на клаві все підряд, може й за розумного зійдеш!
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