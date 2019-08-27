Суд снова отменил победу Рудика в округе 198 на Черкасчине

Кассационный суд в составе Верховного суда отменил результаты голосования в округе 198 Черкасской области, где победил самовыдвиженец Сергей Рудик.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. "Кассационный суд в составе Верховного суда отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудик", – говорится в сообщении.

Протокол Центральной избирательной комиссии от 21 августа 2019 года о результатах выборов нардепов был признан противоправным.

Решение было принято 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Натальи Дьяченко.

Суд "Антикор"

Суд также обязал ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа и Верховного суда от 12 августа.

12 августа ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудика избранным народным депутатом от округа №198.

Верховный суд 12 августа признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа.

Постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано. В остальной части решение Верховного суда от 12 августа оставлено без изменений.

Однако ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе №198.

Кандидат от партии "Слуга народа" Дьяченко заметила, что ЦИК проигнорировала ряд решений судов.

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