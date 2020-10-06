Суд разрешил регистрировать кандидатов от "Евросолидарности" в Кременчуге

Партия "Европейская солидарность" выиграла в апелляционной инстанции дело о незаконном отказе в регистрации списка партии на выборах в городской совет Кременчуга.

Об этом сообщил народный депутат Николай Княжицкий в Facebook. Он отметил, что алеляцийна жалоба ТИК рассматривалась во Втором апелляционном административном суде в Харькове.

"Это решение важно для всей Украины, поскольку мы действительно видим, что украинцы не готовы жить в тоталитарных режимах, в странах или системах, которые строят Путин или Лукашенко. Демократия у нас существует. Это очень важно и хорошо. Мы видим пример, как в Кременчуге, в отдельно взятом месте пытались эту демократию задушить. И очевидно, что место, которое руководствуется на протяжении многих лет мафией, которая включает в себя представителей разных политических сил, влияет на территориальные комиссии и думает, что они хозяева, наконец становятся свободным", – отметил он во время включения на телеканале Прямой.

Суд отменил решение ТИК об отказе регистрировать кандидатов от "ЕС" в Кременчуге. eurosolidarity.org

Княжицкий высказал убеждение, что партия "Евросолидарнисть" также победит и на выборах.

"И я вам гарантирую, что все члены избирательных комиссий, которые намеренно затягивают избирательный процесс, отрицающие право граждан избирать и быть избранными – мы сделаем все для того, чтобы они были привлечены к ответственности. Потому что они забыли, что существует уголовная ответственность для тех людей, которые тормозят избирательный процесс и не дают людям спокойно участвовать в выборах", – предупредил Княжицкий.

Он отметил, что никаких оснований для затягивания избирательного процесса в ТИК не было. Это доказал суд и первой, и второй инстанции.

eurosolidarity.org

"Можно забрасывать абсурдными заявлениями суд, можно фальсифицировать выборы, можно не допускать к выборам честных и ответственных людей, но справедливость все равно в нашей стране побеждает. И мы еще раз убеждаемся, что Майдан происходил не случайно, мы убеждаемся, что это влияет на сознание любой граждан: и во Львове, и в Харькове, и в Кременчуге. Мы видим, какую поддержку мы имеем в Кременчуге. Это фантастическая поддержка. Это значит, что этот город оживает, и наконец станет живым, нормальным, полноценным европейским городом, а не мафиозным заповедником в Украине", – убежден Княжицкий.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, которая также была на суде, со своей стороны сообщила о деталях решения.

"Суд не удовлетворил апелляционную жалобу членов ТИК Кременчуга. Решение вступает в силу и обжалованию не подлежит. Справедливость восстановлена и кандидаты от "ЕС" в Кременчуге должны наконец вместо судебных баталий начать свою избирательную кампанию. К сожалению, действия членов ТИК можно трактовать как такие, которые препятстуют честным выборам и кандидатам от единой оппозиционной партии Украины", – отметила Фриз.

Княжицкий и Фриз на суде. eurosolidarity.org

Напомним, 29 сентября в Кременчуге ТИК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская солидарность" в горсовет.

2 октября Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы. Сотни неравнодушных людей в Полтаве вышли на акцию протеста против нарушений избирательного законодательства и давления на оппозицию. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций с регистрацией кандидатов.

Николай Княжицкий / Facebook