''Суд рассматривал только увольнение'': нардеп пояснил тонкости восстановления Насирова

Окружной административный суд Киева, принимая решение о восстановлении на должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, учитывал лишь законность или незаконность постановления Кабинета министров Украины.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Алексеев. Он пояснил, что процедурно суд принимал во внимание лишь те документы, которые непосредственно касались увольнения главы ГФС.

“Из общего, то что я знаю: он (Роман Насиров. — Ред.) был уволен по причине якобы двойного гражданства и суд, принимая решение, берет во внимание только причины его увольнения. При этом не оглядываясь на материалы уголовного дела, потому что их рассматривает суд другой инстанции”, — считает Алексеев.

Если суд все же восстановил Насирова, то, согласно закону и нынешним юридическим практикам, решение должно быть выполнено.

“Такое решение, как правило, допускается к общему выполнению, где-то в 90% случаях. Правда, не знаю, что было в этом конкретном случае. Также в обязательном порядке выплачивается зарплата за вынужденный прогул, такая есть норма", - подчеркнул нардеп.

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Как писал OBOZREVATEL,11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности. Суд признал, что отстранение Насирова и его увольнение с поста были незаконными.