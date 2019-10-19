Суд принял решение по Гладковскому: детали

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для бывшего первого заместителя секретаря СНБО и фигуранта громкого скандала в оборонке Украины Олега Гладковского.
Как передает "Громадське", его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.
Олег Гладковский
Громадське
Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов (ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1). По данным следствия, Гладковский во время работы в СНБО включил в госзаказ автомобили МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, которые были куплены у дочернего предприятия "Богдан Моторс", и нанес убытки на сумму 10,62 млн грн. Также ему вменяют то, что он не указал в декларации доходы жены (В 2016 году — $ 54 тыс, в 2017 году — $63 тыс, в 2018 году — $47,5 тыс).
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" минувшей зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистов из-за обвинений. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019-го Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом компании с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября, детективы НАБУ сообщили о подозрении Гладковскому - в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
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