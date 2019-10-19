Суд принял решение по Гладковскому: детали

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для бывшего первого заместителя секретаря СНБО и фигуранта громкого скандала в оборонке Украины Олега Гладковского.

Как передает "Громадське", его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

Олег Гладковский Громадське

Бывшего чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов (ч. 2 ст. 364 и ст. 366-1). По данным следствия, Гладковский во время работы в СНБО включил в госзаказ автомобили МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам, которые были куплены у дочернего предприятия "Богдан Моторс", и нанес убытки на сумму 10,62 млн грн. Также ему вменяют то, что он не указал в декларации доходы жены (В 2016 году — $ 54 тыс, в 2017 году — $63 тыс, в 2018 году — $47,5 тыс).

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