Суд поставил точку в деле картин Порошенко: что решили

Глеб Иванов Политика 13:15, 6.08.2020

Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобу адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Игоря Голованя и отменил арест картин из семейной коллекции, которые экспонируются в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара".

Как сообщают "Украинские новости", арест на имущество – 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен в целях обеспечения их сохранности.

Суд, в частности, отметил отсутствие определения следственного судьи о предоставлении разрешения на проведение обыска. Суд обратил внимание на то, что в материалах дела не содержатся данные об обращении стороны обвинения о легализации проведения такого обыска непосредственно после его проведения.

Коллегия судей считает, что законность ареста имущества не была доказана, однако следственный судья Печерского суда на это внимания не обратил и принял решение об аресте имущества. Таким образом, указанное решение подлежит отмене с вынесением нового решения об отказе в удовлетворении ходатайства прокурора.

Также судьи обратили внимание на то, что обращаясь с ходатайством к следственному судье, прокурор отметил в тексте ходатайства, проведенного именно неотложный обыск и просил наложить арест на имущество, изъятое во время неотложного обыска. И только во время судебного заседания в апелляционном суде представитель прокуратуры сослался на то, что имел место не обыск, а осмотр, отметив, что после отказа в удовлетворении ходатайства о легализации обыска был составлен протокол осмотра, с легализацией которого в дальнейшем обратился прокурор.

По мнению судей, такие действия органа досудебного расследования противоречат принципам правовой определенности, являются недопустимыми и не могут быть основанием для ареста имущества.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • ГБР открыло очередное производство против Петра Порошенко о якобы незаконной покупки им произведений искусства.

  • Пятого президента Украины даже вызвали по этому поводу на допрос – через записанный следователем видеоролик, а не так, как это предусмотрено действующим УПК.

  • В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

  • Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

  • После штурма ГБР из музея исчезли выставленные в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

  • Адвокат Игорь Головань подал соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, должностного подлога, фальсификации так называемого протокола обыска, препятствование законной деятельности журналистов, препятствование деятельности народных депутатов.

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