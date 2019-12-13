Риффмастер Андрей Антоненко - один из символов войны. Автор гимна Сил специальных операций "Тихо прийшов, тихо пішов", фронтовой артист, характер которого соответствует его песням - он стал сержантом, резервистом ССО, и на День сержанта 18 ноября именно фото Антоненко командование ССО выставило в своей странице в фейсбуке. Множество раз я встречал Андрея с концертами на самых разных участках фронта, его по-настоящему любят в войсках.
Юлия Кузьменко - известнейший и уважаемый волонтер, которая посвятила все свое время помощи фронту, ее лично знают многие сотни военных и волонтеров, она также известнейший детский врач, профессионал, которая спасла в институте Амосова и центре детской кардиологии сотни жизней.
И Андрей и Юлия очень многое отдали нашей стране.
Суд будет завтра. Павел Шеремет был одним из самых уважаемых и влиятельных наших журналистов, и все, что относится к его делу, любые зацепки, все должно получить разъяснение в законном порядке. Дело Шеремета - страшное и тягчайшее преступление, где, казалось, не было надежды найти хоть какие-то ниточки, и потому каждая версия требует тщательного изучения, и конечно, максимально публично. Кроме как в суде это не выяснить.
То, что было вчера - это пресс-конференция, это политические заявления. А в суде должны выступить прокуроры, и что будет предъявлено в полном объеме еще неизвестно. Но адвокаты и подозреваемые должны официально ответить на тяжкие обвинения на суде. Я очень хочу услышать комментарии всех тех, кто был назван на пресс-конференции. Я очень опасаюсь, чтобы с кем-то еще из фигурантов дела не произошел несчастный случай или самоубийство.
В любом случае грядет буря. Без преувеличения - речь идет об авторитете страны, государства в целом, о людях, которые значат очень многое для Украины.
Я хочу обратить внимание турбо-депутатов Верховной Рады. Стране остро необходим суд присяжных. Дела такого накала и такой значимости следует решать с привлечением общественности, поскольку в таком деле правосудие как никогда нуждается в доверии.
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