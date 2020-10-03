Суд отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов от "ЕС"

Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.

Об этом сообщил кандидат на должность мэра Кременчуга Сергей Ярош.

"Власть применяет весь арсенал, она устраивает провокации. Мы сегодня целый день провели под Полтавским административным судом. Эта позорное постановление отменено. Спасибо нашей юридической команде и двигаемся вперед к победе", – отметил Сергей Ярош.

"Победа! Полтавский окружной административный суд отменил незаконное решение Кременчугской городской ТИК, которая отказала в регистрации всех кандидатов в депутаты Кременчугского горсовета от "Европейской Солидарности". Теперь Кременчугская ТИК должна повторно рассмотреть документы, представленные ЕС, и зарегистрировать кандидатов в депутаты, как того требует закон", – написал в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

Он сообщил, что теперь ТИК не может принять решение, которое повторяет то, что было отменено судом. Это прямая норма Избирательного кодекса.

"ЕС" как крупнейшая оппозиционная партия продолжает отстаивать закон и демократию и обязательно победит мафию, которая уже годами грабит город", – резюмировал Княжицкий.

Сегодня в Полтаве сотни неравнодушных людей вышли на акцию протеста против нарушений избирательного законодательства и давления на оппозицию. Участники акции призвали суд восстановить справедливость и законность, не допустить политических манипуляций по регистрации кандидатов.

"Сейчас в Украине происходят позорные вещи. Власть испугалась самой проукраинской, проевропейской, оппозиционной партии "Европейской Солидарности". Потому что "ЕС" и ее поддержка сейчас растет. Они продолжают давление на нас по всей Украине. Мы требуем у власти прозрачных, честных выборов. Не удается нас победить в честной борьбе и поэтому творите то, что сейчас происходит. Мы призываем вас прекратить это делать и дать возможность кременчужанам сделать свой выбор", – отметил Андрей Карпов "Полтава", который баллотируется на пост городского головы.

Как известно, в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.

"Очевидно, происходит это под давлением мафии, которая правит Кременчугом на протяжении уже многих лет. Потому что большинство политических сил здесь находятся под таким, как говорится, "фиолетовой" властью. Абсолютно коррумпированной, против которой ведется множество расследований. Которая фактически оккупировала это большой украинский город и не дает ему развиваться", – отметил народный депутат Николай Княжицкий.

"Европейская Солидарность" неоднократно заявляла, что у президента Владимира Зеленского из-за падения рейтингов партии "Слуга народа" готовят масштабные фальсификации и нарушения избирательного процесса. В частности, снимают с регистрации наиболее рейтинговых оппозиционных к власти кандидатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Европейская солидарность" выступила с требованием срочно собрать заседание Верховной Рады и заслушать отчет об использовании средств из коронавирусная фонда, а также начать уголовные производства по хищению этого фонда.